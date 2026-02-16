Incendio en un hotel en pleno centro: tuvieron que romper un cielorraso para acceder al fuego

El jefe de Bomberos de Neuquén detalló el accionar de la fuerza durante el operativo llevado adelante este domingo por la tarde en Belgrano al 100.

El Jefe de la División Bomberos Central, comisario Enrique Pedro Fraile , dio detalles sobre el operativo que realizó la fuerza este domingo por la tarde tras el llamado por un incendio en el Hotel Tower, ubicado en la calle Belgrano al 174. Tuvieron que romper el cielorraso del hall central para acceder a las llamas.

Fraile explicó que fueron dos dotaciones de bomberos las que se acercaron al hotel, ya que al tratarse de un lugar de estas características, en el que hay varios pisos y podría haber varias personas, tenían que prever una gran reserva de agua para llevar adelante el operativo.

"Afortunadamente no fue así, solo se trató de un principio de incendio en el sector de planta baja, precisamente en el entretecho", precisó el jefe de bomberos.

Principio de incendio hotel Tower (1) Claudio Espinoza

El incendio se originó en el entretecho del hall central del hotel por lo que Fraile explicó que para acceder a las llamas tuvieron que romper parte de este cielorraso y luego ingresar con una escalera para poder realizar la extinción del incendio. "Ya anteriormente se había trabajado con polvo químico", describió.

"El fuego se desarrolló solamente en ese lugar y se habría originado por un desperfecto eléctrico en una lámpara", precisó Fraile en declaraciones radiales, y además confirmó que el cielorraso cumplía las normas por lo que pudieron acceder de manera rápida.

Fraile describió que "todo lo que es medios de evacuación y sistemas de protección de incendio estaban funcionando de manera normal". "Solo hubo humo generalizado en el sector. Eso se ventiló, y ya previamente cuando se detecta el personal policial se evacúan unas personas del lugar", describió.

Principio de incendio hotel Tower (4) Claudio Espinoza

Evacuación

El jefe de Bomberos confirmó que tuvieron que evacuar unas 10 personas que estaban alojadas en el hotel. Dijo que había cuatro habitaciones con huéspedes por lo que ante la detección del fuego inmediatamente el personal policial procedió a evacuar.

"Se realiza la evacuación de esas personas, lógicamente en prevención y se continuó trabajando", aclaró el comisario quien además confirmó que "no hubo heridos" por el incendio.

Los primeros que detectaron las llamas fueron losa gentes policiales por lo que al llegar el personal de Bomberos se dirigieron directamente al lugar del fuego, rompieron el cielorraso e ingresaron para apagarlo. Retiraron la lámpara donde se originó el fuego y constataron que no haya ninguna propagación.

Principio de incendio hotel Tower (6) Claudio Espinoza

Fraile contó además que el viernes pasado el personal de bomberos realizó un curso con herramientas técnicas ante los incendios forestales que se están sucediendo en al zona sur del país.

"Tiene que ver con preparar al personal con herramientas técnicas, no solamente el hecho de que sea un curso más, sino que es realmente importante porque la herramienta técnica implica el saber manipular herramientas, saber utilizarlas, cómo utilizarlas y a la vez cuidar la propia vida. Además en un incendio forestal sabemos que son geografías bastante difíciles. Más allá de la experiencia que se tuvo en su momento hoy pensamos más en poder preparar la gente y estar acordes a este tipo de circunstancias", relató.