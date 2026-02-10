Incendio en el despacho de una senadora patagónica: cómo se habría iniciado

Un gran incendio ocurrió en el cuarto piso del Senado de la Nación este martes por la mañana, afectando así al despacho de una legisladora.

Al parecer, una pava eléctrica habría provocado el fuego en el despacho de la senadora Andrea Cristina del PRO por Chubut.

El recinto fue totalmente consumido por las llamas, aunque el incidente fue rápidamente controlado por el cuerpo de bomberos de la Policía Federal .

El episodio generó daños materiales en el lugar, aunque no se reportaron personas lesionadas. De igual manera, Clarín reveló que, el SAME asistió a tres personas intoxicadas con el humo del incendio.

Incendio en el senado

Tras el inicio del fuego, se activó un operativo interno para controlar la situación y revisar el área afectada. Entre medio de las idas y vueltas de los bomberos y las mangueras que cruzaban las escaleras en el cuarto piso, la actividad de la Cámara Alta no se detiene.

Una vez que los bomberos apagaron el fuego, intervino personal de la empresa Edesur. Corroboraron que las llamas se desataron por una falla técnica en un transformador de distribución eléctrica a raíz de una pava eléctrica.

Dos mujeres de 44 años, un joven de 19 y otras tres personas inhalaron el gas. Todos recibieron oxígeno en el lugar y dos de ellos debieron ser trasladados al Hospital Ramos Mejía. Los afectados forman parte del personal de maestranza.

El fuego generó, a su vez, daños materiales en el lugar. Bomberos de la Policía Federal acudieron al Palacio Legislativo y, al no contar con la llave del despacho, debieron romper la puerta de acceso para ingresar.

Tras sofocar el incendio, se iniciaron tareas de revisión y control en el sector afectado. Las causas del siniestro continúan siendo evaluadas, mientras se avanza con las pericias correspondientes para determinar con precisión el origen del fuego. “La oficina estaba toda quemada, pero no había fuego”, señalaron fuentes legislativas a NA.

La reforma laboral, uno de los polémicos temas a tratar en el Senado

La senadora libertaria y exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich mantuvo una reunión con legisladores dialoguistas para lograr "un acuerdo muy sólido" respecto a la versión final de la reforma laboral. De esta forma, el oficialismo se asegura que estén los votos necesarios en la votación en particular.

"Tenemos una buena cantidad de votos (para la aprobación del proyecto)", sostuvo ante la prensa la ex funcionaria en las últimas horas.

reforma laboral

En el oficialismo dan por descontada la aprobación en general del proyecto, pero admiten que el verdadero desafío está en sostener cada artículo. A raíz de esto, este martes por la mañana se seguirá la discusión y, a partir de las 14 horas, irán a la reunión de Labor Parlamentaria para ordenar la sesión extraordinaria del miércoles.

“Llegamos a un acuerdo muy sólido. Lo que se hizo fue una construcción colectiva. Hay una cantidad de artículos, alrededor de 30, que se van a modificar. Así que es una ley que tiene el aporte de muchos bloques y de muchas provincias”, indicó Bullrich en diálogo con TN a la salida de la reunión.

Cuándo será la próxima sesión donde se tratará la reforma laboral

La ex ministra reveló que este diálogo permitió encontrar mejores formas de expresar los puntos de la ley. Según Bullrich, el objetivo central es proteger a los trabajadores y, al mismo tiempo, brindar seguridad jurídica a las empresas para que puedan crecer. Esta visión reformista busca 'modernizar las reglas del mercado laboral argentino'.

De esta forma, los legisladores se preparan para la sesión donde se tratará la iniciativa este miércoles a partir de las 11 horas.

En esta reunión -de más de 3 horas- estuvieron presentes los titulares de la UCR, el PRO y Provincias Unidas, Eduardo Vischi (Corrientes), Martín Goerling (Misiones) y Carlos Espínola (Corrientes), respectivamente; y terminales de gobernadores como Flavia Royón (Salta) y Carlos Arce (Misiones).

Otros de los presentes fueron Edith Terenzi y Beatriz Ávila, alineadas con los mandatarios locales Ignacio Torres (Chubut) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Alguien que volvió a ausentarse fue la santacruceña Natalia Gadano y la neuquina Julieta Corroza no se hizo presente.