Reforma Laboral: ¿Qué posición adoptarán los senadores por Neuquén?

El miércoles, el Senado de la Nación dará tratamiento al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno del presidente Javier Milei. Allí la provincia de Neuquén tiene tres representantes, de los cuales dos son de la Libertad Avanza ( Nadia Márquez y Pablo Cervi ), mientras que Julieta Corroza (La Neuquinidad) llevará la postura del oficialismo provincial.

¿Qué posición tendrán frente a este proyecto tan discutido?, por el lado de los libertarios se sabe que avalarán la iniciativa a libro cerrado. Es más, Cervi, junto al diputado nacional electo por esa misma fuerza política, Gastón Riesco, participaron el fin de semana de un encuentro con productores de Neuquén y Río Negro para informar detalles de la iniciativa que tratará la Cámara Alta.

julieta corroza senadora

Indicó que durante la charla los productores plantearon inquietudes vinculadas a la fruticultura y a las economías regionales, actividades de alta demanda de mano de obra, y que su rol es “clave para el desarrollo del interior del país”. El legislador aseguró que quedaron en trabajar estos temas en una agenda común, atendiendo las particularidades de cada sector, pero que los productores “expresaron su respaldo a la reforma laboral y destacaron la necesidad de avanzar hacia un marco normativo más moderno, que acompañe a quienes producen, invierten y generan empleo en el interior del país”.

La postura de La Neuquinidad

Respecto a la posición que adoptará la senadora nacional por La Neuquidad, Julieta Corroza, lo que pudo saber LMN es que seguirá la línea marcada por el gobernador Rolando Figueroa, en el sentido de “no ir contra los derechos de los trabajadores” y que sea “lo mejor para Neuquén”.

En este sentido, una de las cuestiones pasa por lo que ya adelantó Figueroa que no se va a modificar y que, se entiende, la norma que impulsa el gobierno nacional no puede alcanzar: los 17 convenios colectivos del estado provincial. E Incluso los de algunos sindicatos no estatales con convenios cerrados, como el de la Uocra Neuquén.

Corroza se reunió con referentes de los sindicatos en la provincia para tomar en cuenta algunas observaciones que los gremios tienen sobre el proyecto de reforma laboral, como el banco de horas, la ultraactividad y el financiamiento a la actividad sindical. Ello no implica que la postura final de la legisladora vaya en el mismo sentido pero que, como concepto general, será “no ir en contra de los derechos de los trabajadores y que cualquier decisión será a favor de Neuquén”.

El planteo de La Neuquinidad es que se respete el modelo de gobierno que existe en la provincia, a través de leyes que garanticen que “al empresario le vaya bien pero que al empleado también”.

Senado rechazo veto Milei

El tratamiento del proyecto

Al proyecto de reforma laboral que llegará al recinto del Senado el miércoles es el que no se trató el 26 de diciembre en comisión y por el que se plantearon luego modificaciones, a partir de la ronda de reuniones con gobernadores y legisladores.

Esas modificaciones buscarán ser introducidas por el miembro informante en el recinto. Después, se podrá discutir artículo por artículo o por capítulos, según lo que se defina este martes en reunión de Labor Parlamentaria. Por lo que se pudo conocer, el detalle de la redacción final no llegó a manos de los senadores, por lo cual, en el caso de Corroza y de varios otros, lo único que se acompañó hasta ahora fue el pedido de sesión.

La postura que tendrá la provincia de Neuquén para con el tratamiento de esta ley, al igual que ocurrió, por ejemplo, con la de presupuesto, es encontrar “un punto medio”, entre las cuestiones de agenda que están pendientes de resolver con Nación - algunas bien encaminadas para su resolución, como la auditoria por la caja jubilatoria y otras en plena negociación, como la autorización para la toma de créditos con organismos internacionales- y la sanción de normas donde el gobierno pide el apoyo, pero en el que se pueden ver afectados derechos.