Alerta naranja por vientos: se esperan ráfagas de hasta 100 km/h en Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por vientos fuertes a intensos en gran parte de la provincia y anticipó un cambio en las condiciones del tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por vientos para la provincia de Neuquén , debido al ingreso de un sistema de baja presión que provocará ráfagas intensas, descenso de temperatura y condiciones de tiempo inestable en gran parte del territorio provincial.

La advertencia fue elaborada este lunes por la estación meteorológica del Aeropuerto Internacional de Neuquén, en el marco del Sistema de Alerta Temprana del organismo nacional.

Desde el organismo advirtieron que el fenómeno podría generar reducción de visibilidad por polvo en suspensión, caída de ramas, voladura de objetos y posibles afectaciones en el tendido eléctrico , por lo que recomendaron extremar precauciones y seguir las actualizaciones oficiales.

En la ciudad de Neuquén, el viento será el fenómeno dominante durante los próximos días, con ráfagas fuertes a muy fuertes, especialmente durante la tarde y noche.

Este martes continuará el viento del oeste y sudoeste, con cielo algo a parcialmente nublado y un descenso de la temperatura, con mínimas cercanas a los 14 grados y máximas en torno a los 27. Las ráfagas podrían superar los 90 km/h en horas de la tarde.

Para el miércoles, se prevé viento persistente, cielo parcialmente nublado y un leve descenso térmico, con mínimas alrededor de los 12 grados y máximas que no superarían los 25. Las ráfagas podrían ubicarse entre 60 y 90 km/h.

Mientras que los días jueves y viernes, las condiciones se mantendrán ventosas, con nubosidad variable y temperaturas moderadas, con mínimas entre 11 y 13 grados y máximas entre 24 y 27 grados. Las ráfagas seguirán siendo intensas, con valores que podrían rondar los 70 a 100 km/h.

Las autoridades recomendaron asegurar objetos que puedan volarse, evitar actividades al aire libre durante los picos de viento y circular con extrema precaución en rutas y zonas abiertas.

En general, en la región de la Confluencia y el Alto Valle, incluyendo localidades como Plottier, Centenario, Cipolletti y Allen, se esperan vientos persistentes con ráfagas intensas, especialmente en sectores abiertos y rurales.

Las condiciones serán mayormente secas, con cielo parcialmente nublado y descenso de la temperatura hacia la noche. El viento podría generar polvo en suspensión y reducción de visibilidad en rutas, por lo que se recomendó circular con precaución.

Centro y norte de la provincia

En el centro neuquino, que abarca zonas de meseta y áreas rurales, el viento será fuerte a muy fuerte, con ráfagas que podrían alcanzar valores elevados en sectores expuestos. Se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente seco y descenso de la temperatura durante la noche y la madrugada.

En estas áreas, el viento suele intensificarse por la falta de obstáculos naturales, por lo que se recomendó asegurar estructuras livianas y evitar la quema de residuos o pastizales.

En el norte de la provincia, el viento también será protagonista, con ráfagas intensas y cielo parcialmente nublado. Las temperaturas descenderán hacia la noche, con ambiente seco y posibilidad de polvo en suspensión.

Las condiciones podrían afectar el tránsito en rutas provinciales, especialmente en tramos de meseta, donde el viento suele impactar con mayor intensidad.

Cordillera y sur provincial

En la región cordillerana y el sur provincial se prevén vientos fuertes en altura y ráfagas intensas en superficie, con nubosidad variable y descenso de la temperatura. En zonas de montaña, el viento podría generar condiciones adversas para actividades al aire libre y el tránsito en rutas cordilleranas.

En áreas altas, no se descartan cambios en las condiciones de visibilidad y posibles complicaciones para la navegación aérea y actividades turísticas.

Recomendaciones y monitoreo

El Servicio Meteorológico Nacional recordó que el nivel de alerta naranja implica fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente. Se recomendó asegurar objetos, evitar actividades al aire libre durante las ráfagas más intensas, circular con precaución y mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN y Defensa Civil.

Además, se indicó que la situación será monitoreada de manera permanente, ya que las condiciones podrían modificarse según la evolución del sistema frontal que afecta a la región.

Los números a tener en cuenta durante estas condiciones: 100 de bomberos, 101 de policía, 103 de defensa civil y 107 de salud.

