El inspector Jagdish Prasad tenía 36 años de servicio y estaba próximo a jubilarse. Otras 13 personas también sufrieron heridas. Los videos del accidente.

India: colapsó un juego mecánico y un policía murió mientras asistía a las víctimas

Un policía con 36 años de servicio en la fuerza y que estaba próximo a jubilarse, murió tras el colapso de un juego mecánico en una feria del norte de India . El inspector, identificado como Jagdish Prasad, asistía a los pasajeros atrapados cuando la estructura cedió y cayó sobre él.

El accidente ocurrió el pasado sábado en la zona de Surajkund, cerca de Faridabad, al sur de Nueva Delhi, donde la atracción, conocida como “Tsunami”, funcionaba con cerca de 19 personas a bordo cuando quedó detenida en altura y comenzó a presentar fallas.

De acuerdo con la información oficial, el policía participaba de las tareas de evacuación de los ocupantes del juego cuando uno de los extremos de la estructura se desplomó por completo y cayó sobre él. El impacto le provocó heridas mortales en la cabeza y el rostro , y su deceso fue confirmado poco después.

Además de la muerte del agente, el derrumbe dejó trece personas heridas, cinco de las cuales fueron dadas de alta horas después, mientras que el resto permanecía internado en condición estable y recibe atención médica especializada en hospitales cercanos, al menos hasta el domingo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IndianExpress/status/2020157624142995938&partner=&hide_thread=false A policeman was killed and 12 others were injured after a swing collapsed at the Surajkund International Crafts Mela in Faridabad on Saturday evening.

Tap to read story: https://t.co/xzJIkgxJjY pic.twitter.com/KxxMRfRcZ3 — The Indian Express (@IndianExpress) February 7, 2026

“El inspector falleció mientras rescataba a personas. Se están investigando los incidentes y se tomarán medidas estrictas contra los responsables”, confirmó Ayush Sinha, jefe del distrito, tras ordenar la evacuación inmediata del predio y el cierre del área de atracciones.

Dos detenidos tras el trágico colapso

El día posterior al incidente, la policía de Haryana informó que se produjeron dos arrestos. Los detenidos están acusados de fallas en las garantías de seguridad vinculadas al funcionamiento del juego mecánico.

Uno de los arrestados es Mohammad Shakir, propietario de la empresa Himachal Fun Care Company, responsable de la instalación y operación de la atracción. En su contra se presentó una denuncia por homicidio culposo sin calificar de asesinato y otros delitos relevantes.

Las autoridades también detuvieron a Nitesh, residente de Dharmapuri, en el distrito de Meerut, estado de Uttar Pradesh. Según la policía, ambos estaban directamente relacionados con el montaje y la operación del juego que colapsó.

Los momentos previos al accidente

Testigos indicaron que la atracción quedó bloqueada mientras operaba con normalidad. Tras permanecer detenida durante algunos instantes, comenzó a moverse de forma irregular y a una velocidad inusual, hasta que sus soportes se desprendieron y la estructura cayó violentamente al suelo.

“El columpio se atascó arriba y la gente empezó a gritar. Subí para ayudar y logré bajar a siete u ocho personas antes de que la estructura se desplomara sobre los que quedaban y sobre el inspector”, contó un testigo citado por Bhaskar English.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nalanda_index/status/2020386145813819448&partner=&hide_thread=false Another video from the Surajkund Mela in Faridabad, Haryana has surfaced. Watch and see what’s really happening on the ground. pic.twitter.com/GM4xJObq0o — The Nalanda Index (@Nalanda_index) February 8, 2026

Videos grabados por asistentes y viralizados en las redes sociales muestran el momento en que el juego comienza a tambalearse tras quedar atascado y luego se desploma con los pasajeros a bordo.

Un incidente premonitorio en el mismo parque

Apenas una hora antes del colapso del juego mecánico, una de las puertas principales del predio también se derrumbó y dejó al menos dos personas heridas, entre ellas un menor. El episodio previo también fue incorporado al expediente judicial abierto por las autoridades.

Durante la jornada se habían emitido alertas por fuertes vientos en la zona. Las ráfagas intensas habían generado preocupación por la estabilidad de las estructuras montadas en la feria, en especial las atracciones mecánicas de gran altura.

El Gobierno regional de Haryana, luego del incidente, anunció que brindará asistencia económica a las familias afectadas.