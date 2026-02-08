Impactante incendio en ruta 17: un auto se prendió fuego y quedó destruido

Este sábado por la noche un impactante incendio vehicular tuvo lugar en la ruta 17 en Plaza Huincul. Alrededor de las 22:40 horas Bomberos Voluntarios de la ciudad fueron alertados por este incidente.

El hecho tuvo lugar a la altura de los Badenes , en ruta 17 en dirección a Picún Leufú. Por el momento no se conocen las causas del siniestro, pero sufrió daños totales .

En diálogo con LM Neuquén , el jefe de Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul, José Acuña , reveló que no hubieron lesionados, excepto un bombero que fue asistido ya que se encontraban con un gran cansancio debido a que venían de otro incendio.

El dueño del vehículo caminó alrededor de 2 kilómetros para lograr agarrar señal y así comunicarse con el cuartel y dar aviso del incendio. Asistió al lugar una ambulancia del SIEN, Bomberos y personal policial al lugar.

incendio auto plaza huincul

Ardua jornada para los Bomberos de Plaza Huincul

Previo al incendio del vehículo, el móvil 20 de bomberos voluntarios asistieron a un incendio de pastizales alrededor de 2 horas en zona de chacras, en cercanía al Sindicato de Petroleros. Se realizaron tareas de control, prevención y seguridad, logrando normalizar la situación y resguardar a los vecinos del sector.

Terminado este incendio, la misma dotación se dirigió a cargar agua al cargadero municipal, cuando fueron alertados por el incendio de ruta 17. Inmediatamente, el móvil realizó una rápida y efectiva intervención aunque se hayan registrado daños totales.

auto ruta 17

Misterio en el oeste neuquino: un auto radicado en Centenario apareció incendiado y "nadie lo reclamó"

El incendio de un auto en el oeste de la ciudad esta madrugada conmocionó a vecinos de calle Rodhe. Aunque se extinguieron las llamas rápidamente, el vehículo quedó totalmente destruido, aunque no hubo heridos.

En diálogo con LM Neuquén, el oficial principal Eduardo Moreno informó que el incendio del vehículo se registró pasadas las 6 de este viernes, en calle Rodhe al 1200. Allí se hizo presente personal policial y del cuartel de Bomberos N°6 tras anoticiarse del suceso para extinguir las llamas y comenzar con las primeras medidas de investigación.

A pesar del rápido operativo que se dispuso y de que en pocos minutos se logró extinguir el fuego, los daños fueron totales, confirmó Moreno. El auto afectado fue un Corsa Classic cuatro puertas color blanco que estaba estacionado en la calle.

Conforme los datos que se han podido recabar en el lugar y tras verificar los datos de dominio, el auto se encontraba radicado en Centenario y ya se obtuvo el nombre de la persona que posee la titularidad. En principio, el oficial indicó que se presumía que el propietario era algún vecino de las inmediaciones de donde se encontraba el auto, pero lo cierto es que hasta el momento "nadie se presentó para reclamarlo".

Por este motivo, se inició una investigación para determinar si el auto aún pertenecía al titular que figura en la base registral o si quizas estaba en posesión de otra persona y no había sido correctamente transferido, algo que es muy común, destacó el efectivo policial.