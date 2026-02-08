Impresionante vuelco en ruta 7 a la altura de Parque Industrial

En el lugar trabajó personal policial y Emergencias, aunque por el momento se desconoce la mecánica del vuelco.

Este sábado por la noche se registró un vuelco sobre la ruta 7 , a la altura de la rotonda del Parque Industrial de Neuquén. Se trata de un lugar de gran peligrosidad por la constante circulación de vehículos particulares y transporte pesado.

Tras el vuelco, personal policial y equipos de emergencia trabajaron en el lugar para asistir la situación y ordenar la circulación. La presencia de móviles obligó a reducir la velocidad en la zona y generó demoras en el tránsito.

Desde los organismos de seguridad recomendaron circular con extrema precaución mientras continúan las tareas en el sector.

La rotonda del Parque Industrial es uno de los accesos a la ciudad y conecta con áreas como la Autovía Norte y el ingreso por el sector de la calle Casimiro Gómez.

Cada accidente en ese tramo, a metros del Cañadón de las Cabras, impacta de manera directa en la circulación y expone los riesgos de ese sector.

