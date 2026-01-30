Vuelco de un camión en la Ruta 40: un chofer tuvo que ser trasladado a San Martín de los Andes

El siniestro vial ocurrió este martes en el kilómetro 2161. Se desplegó un amplio operativo de emergencia en la zona para asistir al conductor.

El conductor de un camión protagonizó este martes un vuelco en la Ruta Nacional 40. El siniestro, que ocurrió pasadas las 16 a la altura del kilómetro 216 , dejó como saldo un camionero herido que tuvo que ser trasladado al hospital de San Martín de los Andes .

De acuerdo con la información oficial, un llamado alertó a los Bomberos Voluntarios de Meliquina sobre un siniestro vial. Al arribar al lugar, una dotación constató que el vehículo pesado había despistado por causas que aún son materia de investigación.

Como consecuencia del accidente, el conductor del camión sufrió lesiones y debió ser asistido por personal de salud. Al momento de la llegada de los equipos de emergencia, el camionero ya se encontraba estabilizado y luego fue trasladado al Hospital San Martín de los Andes para una evaluación médica más exhaustiva.

Por el momento no se informó el estado de salud del camionero ni las hipótesis sobre los motivos del vuelco.

En el operativo trabajaron de manera conjunta efectivos de la Policía de Traful, personal del hospital de San Martín de los Andes, Bomberos de Meliquina y agentes de la Administración de Parques Nacionales, quienes aseguraron el sector, asistieron al conductor y colaboraron para normalizar la situación en la ruta.

Las autoridades volvieron a reiterar la importancia de extremar las medidas de precaución al circular por la Ruta 40, especialmente en tramos con tránsito de vehículos de gran porte y en zonas donde las condiciones del camino pueden variar de forma repentina.

Un camión cisterna volcó en la ruta 5 de Rincón de Los Sauces

Este domingo al mediodía, el conductor de un camión cisterna protagonizó un espectacular vuelco en la Ruta Nacional N.° 5 en Rincón de Los Sauces. El siniestro vial ocurrió en el sector conocido como Medanito y demandó un amplio despliegue de personal policial y bomberos voluntarios. El chofer logró salir por sus propios medios y fue trasladado a una clínica privada.

Según informó la Central 16 de Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces, alrededor de las 12.00, fueron alertados por un llamado sobre el accidente del rodado de gran porte, perteneciente a la empresa Kompass, que transportaba agua. Rápidamente, se activó el protocolo de intervención y una dotación del cuartel se dirigió hacia el lugar del hecho.

Al arribar, el personal constató que el chofer se encontraba fuera del vehículo. Tras una revisión, el hombre manifestó fuertes dolores en su brazo izquierdo, por lo que fue derivado junto a un compañero, de forma particular, a un centro de salud privado.

En paralelo, bomberos realizaron una inspección exhaustiva del camión para descartar peligros. Durante las tareas no se detectaron pérdidas de combustible ni derrames. El vehículo quedó recostado al costado de la ruta, sin generar problemas en la circulación ni el tránsito.

Además, personal policial se acercó a la zona del accidente para colaborar en el operativo. La investigación sobre las causas del vuelco quedó a cargo de las fuerzas de seguridad, para determinar si el siniestro se produjo por una mala maniobra, una falla mecánica o está vinculado a las condiciones de ruta del tramo.