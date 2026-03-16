Volcó un micro y más de 50 pasajeros resultaron heridos: la sospecha sobre el accidente

Uno de los heridos tuvo que ser operado de urgencia. La mayoría de los pasajeros sufrió politraumatismos "en hombros y codos".

En la madrugada de este lunes se registro un impactante vuelco de un colectivo de larga distancia , que dejó más de 40 pasajeros heridos. Rápidamente se montó un operativo de emergencia para auxiliar a las personas heridas que debieron ser trasladadas a distintos centros de salud de la región.

El accidente tuvo lugar en el kilómetro 178 de la ruta 9 , a la altura de la localidad de Gobernador Castro, partido de San Pedro. El micro, que había partido desde Villa Carlos Paz con destino a Mar del Plata , perdió el control y volcó sobre el cantero central.

Según los testimonios de algunos pasajeros, se sospecha que un segundo vehículo estuvo involucrado en la maniobra que llevó al vuelco.

El director de Defensa Civil local reveló que uno de los pasajeros tuvo que ser operado por un golpe en la zona abdominal. El resto sufrió lesiones leves y la mayoría de los heridos fue dado de alta.

micro vuelco ruta 9_

"Veníamos de Carlos Paz e íbamos a Mar del Plata. El chofer y algunos que venían despiertos dijeron que un camión los encerró y por eso volcó", relató Alejandro, uno de los pasajeros, en una entrevista con un programa radial local.

El hecho generó un amplio operativo de emergencia en la zona y ahora la Justicia investiga las causas del accidente, entre ellas la posibilidad de una mala maniobra o que el conductor se haya quedado dormido. El micro trasladaba 50 pasajeros.

El operativo sanitario contó con la intervención de ambulancias de las localidades de Gobernador Castro, Río Tala y Santa Lucía para el traslado de los heridos hacia el Hospital Municipal "Dr. Emilio Ruffa".

micro vuelco ruta 9

La mayoría de los pasajeros sufrió politraumatismos "específicamente en hombros y codos", por lo que se realizaron radiografía y tomografía para determinar el carácter de las lesiones, revelaron los médicos que trabajaron en el lugar.

Las hipótesis alrededor del vuelco en Ruta 9

Peritos de Policía Científica realizaron los primeros trabajos en el lugar para determinar cómo se produjo el vuelco. Entre las principales hipótesis que se investigan se encuentran una mala maniobra del conductor, un posible episodio de cansancio o sueño al volante, o algún desperfecto mecánico en el vehículo.

Las pericias incluyeron la inspección del micro, el análisis de las marcas sobre el asfalto y el relevamiento de la posición final del vehículo.

vuelco ruta 9

Doble choque de camiones en la Ruta 9: un muerto y corte total del tránsito

Una semana atrás la ruta nacional había sido noticia por un impactante accidente doble de camiones-a menos de un kilómetro de distancia entre sí-, donde un total de seis camiones estuvieron implicados. En uno de los rodados se registró una víctima fatal.

El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la mañana en la autopista Rosario-Buenos Aires, sentido a Capital. A raíz de lo ocurrido, hay un corte total en ambos carriles y se generó caos de tránsito. Para descongestionar las vías las autoridades establecieron un desvío por la ruta 191.

El oficial de Bomberos de San Pedro, Marcos Varea, indicó que los accidentes ocurrieron entre los kilómetros 149 y 150 alrededor de las 2.50 horas. En el primero, chocaron un micro y un camión, y lamentablemente el conductor murió.