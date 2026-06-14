Horror en Brasil: murió una joven tras ser arrojada al vacío en una práctica de puenting

Tras el fatal accidente, seis personas fueron detenidas y se investiga la responsabilidad de la empresa organizadora.

La joven murió luego de caer al vacío del Puente del Esqueleto, ubicado en el estado de Sao Paulo, Brasil.

Conmoción en Brasil por la muerte de una joven de 21 años que murió este sábado luego de caer al vacío durante una práctica de puenting en el Puente del Esqueleto , ubicado en el estado de Sao Paulo. Los instructores dieron la orden de saltar sin haber asegurado el equipo.

La víctima fue identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas . Tras el accidente, seis personas fueron detenidas y se investiga la responsabilidad de la empresa organizadora.

El accidente ocurrió alrededor de las 10 de la mañana, cuando la víctima se preparaba para realizar un salto desde un viaducto de entre 30 y 35 metros de altura , un lugar conocido en la zona por la práctica de deportes extremos y actividades al aire libre.

Según confirmaron las autoridades, los responsables de la actividad dieron la señal para que la joven saltara, pero la cuerda de seguridad nunca había sido fijada correctamente. Como consecuencia, cayó sin ningún sistema de protección.

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Video del salto fatal

El dramático momento quedó registrado en un video que se viralizó en las redes sociales. En las imágenes se escucha la desesperación de las personas presentes al advertir que la joven se había lanzado sin estar conectada al equipo de seguridad.

Tras la caída, testigos y miembros de la organización intentaron asistirla y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, los equipos de emergencia que llegaron al lugar confirmaron que había fallecido a causa de los múltiples traumatismos sufridos en el impacto. Luego, el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal.

Por el hecho, la Policía Militar detuvo a seis personas relacionadas con la organización del evento. La investigación apunta a determinar cómo se produjo la falla en el protocolo de seguridad y las responsabilidades de la empresa encargada del salto.

Tras la tragedia, el Ayuntamiento de Limeira anunció que presentará una denuncia contra el Gobierno federal de Brasil por presuntas fallas en la fiscalización del puente. Según las autoridades municipales, desde comienzos de 2025 habían solicitado mayores controles y medidas de seguridad en la estructura.

El alcalde Murilo Félix afirmó que la supervisión del puente corresponde exclusivamente al Gobierno federal y reclamó que se esclarezcan las responsabilidades por el accidente.

María Eduarda Rodrigues. Brasil

Quien era la joven fallecida

Maria Eduarda trabajaba como profesora de educación física en un gimnasio de Jandira, dentro del área metropolitana de Sao Paulo.

En sus redes sociales compartía con frecuencia imágenes de entrenamientos, actividades al aire libre y momentos de contacto con la naturaleza. Quienes la conocían la describían como una joven activa, apasionada por los desafíos deportivos y comprometida con la promoción de hábitos saludables.

Horas antes de morir, Maria Eduarda compartió una fotografía del puente desde el que estaba a punto de saltar y escribió una frase que, tras la tragedia, cobró un significado inesperado: “¿Quién fue el loco que me dejó saltar de un puente?”.

Tras conocerse su muerte, sus compañeros la despidieron con mensajes de dolor y condolencias.