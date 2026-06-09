Terror en Brasil: atropelló a una familia y escapó con un bebé sobre el capot

El hecho ocurrió en Río de Janeiro y fue captado por cámaras de seguridad. La Policía busca intensamente al conductor.

Un auto atropello a una familia en Brasil y arrastró al bebé en el capot.

Horas de terror vivió una familia de Brasil al ser atropellada por un automovilista que luego del hecho se llevó al bebé de las víctimas sobre el capot de su vehículo mientras huía del lugar.

El dramático hecho ocurrió en Río de Janeiro y quedó registrado por cámaras de seguridad, y las imágenes generaron conmoción en las redes sociales.

En las imágenes se ve a una pareja cruzando la calzada mientras empuja un carrito con un bebé. En ese momento, un coche los embiste y provoca que el niño termine sobre el capot del vehículo. Según las imágenes, el conductor continuó su marcha durante varios metros antes de que el pequeño cayera al asfalto.

Tras el impacto, vecinos y testigos acudieron rápidamente para asistir a las víctimas. La pareja y el bebé fueron trasladados para recibir atención médica, mientras que el automovilista abandonó el lugar sin detenerse a prestar ayuda.

La Policía abrió una investigación para identificar al conductor y determinar las circunstancias del episodio. Las grabaciones de las cámaras de seguridad son una de las principales pruebas con las que cuentan los investigadores para reconstruir la secuencia y establecer responsabilidades.

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Mientras avanza la investigación, las autoridades intentan localizar al responsable del hecho, que podría enfrentar cargos por lesiones y abandono de persona.

Caminaba por la vereda y se la "tragó" una alcantarilla

Momentos de tensión se vivieron en las calles de la ciudad de Río de Janeiro, cuando una mujer de 35 años cayó dentro de una alcantarilla mientras caminaba por una vereda del barrio Maracaná.

El accidente callejero ocurrió luego de que cediera una tapa mal colocada sobre el conducto, provocando que la víctima desapareciera repentinamente bajo el nivel de la calle.

Las imágenes fueron registradas por una cámara de seguridad y muestran cómo la mujer pisó una tapa que estaba mal colocada, la estructura cedió y desapareció de la superficie en cuestión de segundos. Fue rescatada por vecinos y personal de emergencia y recibió el alta médica horas después.

caminaba por la calle, cayó en una alcantarilla y un motociclista le salvó la vida

La increíble causa del accidente

Las imágenes también aportaron un dato clave para la investigación: unas seis horas antes del accidente, dos hombres habían manipulado la misma tapa.

Según reconstruyeron medios brasileños, la retiraron y luego la volvieron a colocar, pero aparentemente sin asegurarla de manera correcta.

Tras la caída, el motociclista que la había trasladado fue uno de los primeros en asistirla. Minutos después, vecinos de la zona colaboraron en el rescate hasta la llegada de los bomberos de Vila Isabel.

La mujer, identificada como Fabiana Rosa, contó que durante los segundos que permaneció dentro del pozo pensó que podía morir debido a la profundidad y a la cantidad de agua acumulada.

Alcantarilla. Accidente. Brasil El momento en que una mujer cayó en una alcantarilla en el barrio Maracaná en Río de Janeiro.

Además, relató que la propia tapa de la alcantarilla se dio vuelta durante el accidente y la golpeó en la cabeza antes de caer al vacío. Como consecuencia, sufrió lesiones en la frente, el pecho, la espalda, los brazos y las piernas.

Desde la Subprefectura de Tijuca informaron que detectaron dos tapas desplazadas en el sector y señalaron que la situación podría estar relacionada con intentos de robo. Las autoridades repusieron las estructuras y ordenaron una revisión para garantizar la seguridad de los peatones.

Mientras tanto, la investigación busca determinar la responsabilidad de las personas que quedaron registradas por las cámaras manipulando la alcantarilla horas antes del accidente.