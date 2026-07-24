Javier Milei viajó a Brasil para respaldar a Flávio Bolsonaro: refuerza su alianza con la derecha regional

El Presidente participará este sábado del lanzamiento de la candidatura presidencial del hijo de Jair Bolsonaro y recibirá una distinción oficial en San Pablo.

Javier Milei viajó este viernes por la noche a San Pablo, Brasil, para participar de una visita oficial en la que respaldará públicamente la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, principal referente de la oposición a Luiz Inácio Lula da Silva de cara a las elecciones del próximo 4 de octubre. El mandatario regresará al país este mismo sábado tras cumplir una intensa agenda.

El Presidente partió en un vuelo oficial desde Buenos Aires acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. La visita forma parte de una serie de viajes internacionales con los que el Gobierno busca fortalecer los vínculos con dirigentes de la derecha regional.

La actividad comenzará este sábado a las 9, cuando Milei sea recibido con honores militares por el gobernador del estado de San Pablo, Tarcísio de Freitas, en el Palacio dos Bandeirantes. Allí recibirá la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz, la máxima condecoración que entrega ese estado brasileño.

Tras la ceremonia, el mandatario argentino mantendrá una reunión de trabajo junto a De Freitas, el intendente de San Pablo, Ricardo Nunes, y el senador Flávio Bolsonaro. Según la agenda oficial, durante ese encuentro se abordarán temas vinculados a la relación bilateral entre ambos países.

El punto central del viaje será la participación de Milei en la Convención Nacional del Partido Liberal, que se realizará en el Mercado Livre Arena Pacaembú. Allí se oficializará la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro y el jefe de Estado argentino brindará un discurso durante el acto.

No podrá reunirse con Jair Bolsonaro

Uno de los planes iniciales de la visita contemplaba un encuentro con el expresidente Jair Bolsonaro, pero finalmente no podrá concretarse.

El Tribunal Supremo Federal de Brasil rechazó el pedido presentado por la defensa del exmandatario para autorizar una reunión con Milei. La decisión fue tomada por el juez Alexandre de Moraes, quien mantuvo las restricciones impuestas sobre Bolsonaro, que cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenado por intentar mantenerse en el poder luego de las elecciones de 2022.

La estrategia internacional de Milei

El viaje a Brasil se enmarca en una gira internacional con la que Milei busca consolidar su relación con dirigentes de derecha de América Latina. El Gobierno considera que existe un escenario favorable para fortalecer un bloque político regional con una agenda enfocada en la apertura económica, la seguridad y el combate al narcotráfico.

Después de Brasil, el Presidente tiene previsto viajar la próxima semana a Perú para participar de la asunción presidencial de Keiko Fujimori y, posteriormente, asistir a la ceremonia de asunción de Abelardo de la Espriella en Colombia. La agenda también incluye una visita a Ecuador para mantener una reunión bilateral con el presidente Daniel Noboa.

La importancia que la Casa Rosada le otorgó al viaje quedó reflejada en la decisión de postergar hasta el domingo la participación de Milei en la tradicional inauguración oficial de la Expo Rural, que habitualmente se realiza los sábados.