Paro en el registro civil de Villa María tras la explosión de un caloventor

Se trata de la oficina que funciona en Avenida Olascoaga y Chocón. El quite de colaboración será este viernes.

Trabajadores nucleados en ATE del Registro Civil de Avenida Olascoaga 1292, en el barrio V illa María , realizarán este viernes un paro , a partir de las 8.30, por calefacción insuficiente en las instalaciones tras la explosión de un caloventor.

Desde ATE anunciaron que llevarán adelante quite de colaboración, asamblea permanente y paro sorpresivo en el lugar por el incidente que no fue subsanado y que complementa la climatización de la oficina.

La delegada de ATE en la oficia de Registro Civil, Miriam Figueroa , explicó en declaraciones a LM Neuquén que el conflicto se originó el pasado miércoles 22 de julio, “cuando uno de los caloventores eléctricos que completa el sistema de aire acondicionado de la oficina sufrió un desperfecto, hizo una pequeña explosión y dejó de funcionar”.

El personal lo desconectó y siguió con la atención normal al público presente, en una demostración de “buena voluntad”, estimando que se sustituiría en el transcurso de la jornada.

La gestión de turnos para el Registro Civil se realiza online.

"Esta es una de las oficinas que tiene calefacción eléctrica. Hay un aire acondicionado que, obviamente, no da abasto, y hay que darle soporte con caloventores. Uno de ellos se quemó y dejó de funcionar”, relató Figueroa y agregó que como consecuencia “se resintió enseguida en la oficina porque, como atendemos al público, se abre y cierra constantemente la puerta, el aire entra y te destempla cualquier tipo de calefacción”.

Con las camperas puestas

La situación no se resolvió tampoco el jueves y tuvieron que trabajar “con las camperas puestas pasa soportar el frío” durante las 7 horas en las que permanecen en gran medida sentados en la atención al público y realizando tareas administrativas.

La sindicalista dijo que, ante la falta de respuestas por parte de las autoridades, las trabajadoras se reunieron en asamblea este jueves a partir de las 13 y resolvieron un paro

“Este viernes, el personal se presentará a las 8.30 horas, pero no habrá atención al público hasta que llegue un nuevo caloventor y se realice una evaluación técnica de la instalación eléctrica para evitar bajas de tensión o cortocircuitos”, agregó la delegada.

Situación que esperan que se solucione a primera hora, dado que a las 11 está previsto que se celebre un casamiento en las insltalaciones del Registro Civil. "Lo vamos a celebrar igual, pero se hará con guantes", adelantó, aunque lamentó la dilación de lo que tendría que haber sido una rápida respuesta.

Denuncian una burocratización para realizar mantenimiento

Figueroa, explicó que este inconveniente tiene un problema de fondo que es la acefalía en la Dirección de Mantenimiento del Registro Civil tras el lamentable fallecimiento de su director hace unos meses. Dijo que desde entonces deben canalizar los reclamos en forma electrónica a través del sistema de Gestión Documental Electrónica (GD) hacia el Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos.

Agregó que a partir de ahí "se burocratizó" dado que Mantenimiento dejó de estar dentro de la estructura de la Dirección Provincial de Registro Civil. Recordó que una situación idéntica ocurrió la semana del 7 de julio en la delegación de Progreso, donde también debieron recurrir a un paro para obtener soluciones.

Lamentó la situación en la que están atravesando, "el tener la oficina con gente y no saber qué está pasando eléctricamente, o con los matafuegos vencidos desde marzo y tener que mandar un GD para ver si alguien lo va a mirar y dar respuesta".