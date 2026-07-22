Por el gran temporal de nieve en Neuquén recomiendan no transitar de noche: cuáles son las rutas afectadas

Desde Defensa Civil alertaron por la presencia de bancos de niebla y de hielo sobre calzada.

El temporal de nieve afecta tanto la zona cordillerana de norte a sur como así también sectores del centro de la provincia de Neuquén. Es por eso que desde la Secretaría de Emergencias y de Gestión de Riesgos solicitaron a los conductores evitar transitar en horario nocturno debido a la presencia de hielo sobre la calzada y de baja visibilidad por los bancos de niebla.

El director de Defensa Civil de la Provincia, Carlos Cruz, dijo a LM Neuquén que se recomienda no transitar producto de la niebla y que se espera que aumente durante la noche. Además, alertó sobre la probabilidad de formación de hielo sobre el asfalto. Por lo demás, se mantienen la información de más temprano sobre la intransitabilidad de algunas de ellas en la provioncia. En tanto que, indicó que desde las defensas civiles aseguraron que el resto las rutas están en buen estado, aunque no se recomienda la transitibilidad esta noche para evitar siniestros viales.

La copiosa nieve comenzó a hacerse notar desde el martes tanto en Manzano Amargo como en Varvarco y hacia el cruce con la ruta 40, cruce con la Ruta Provincial 43. "Las nevadas persistieron en los límites fronterizos de Chile y Argentina, principalmente del área centro y ahí posteriormente ya a partir de la tarde o tarde noche empezamos a tener nevadas en Zapala, en Cutral Co, tal cual era esperado y después las franjas de la región sur, rutas 237, 40 y 7 Lagos ", dijo más temprano Cruz.

Confirmó que la Ruta 46 hacia Aluminé quedó intransitable por acumulación de nieve, por lo que se está trabajando en el despeje. Tampoco se puede circular por las rutas 13, la 11 que une Villa Pehuenia y Moquehue y también la Ruta 23, entre el cruce de la Ruta 242 con la Ruta 13. "Estará intransitable por toda la jornada", aseguró.

El paso fronterizo de Pino Hachado, en cercanía de Las Lajas, también registra una importante acumulación de nieve en el límite con Chile. El cruce internacional estuvo cerrado hasta el mediodía de este miércoles, por lo que en la zona se registraba la presencia de 100 camiones que están esperando para transitar hacia el país vecino.

Rutas neuquinas en imágenes

Así quedó la Ruta 13 debido a las intensas nevadas que la dejaron intransitable durante toda la jornada.

En Piedra del Águila la visibilidad sobre calzada era reducida desde tempranas horas de este miércoles.

La nieve llegó a la zona centro de la provincia, en la Ruta 237, a la altura Huaiquimil, distante a unos 28 kilómetros de Piedra, también la visibilidad era muy reducida sobre calzada. En estos casos, se deben extremar las precaciones o directamente no circular bajo estas circunstancias.

Así estaba la Bajada del Rahue en horas de esta tarde.