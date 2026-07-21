Un hombre y una mujer pasaron la madrugada expuestos al frío extremo en una zona rural de Santa Cruz que estaba inaccesible. Cómo los encontraron.

Quedaron varados en un camino rural, con 22 grados bajo cero: el rescate de una Hilux hundida en la nieve.

Dos personas quedaron varadas durante la madrugada del lunes 20 de julio de 2026 a bordo de una Toyota Hilux en una zona rural cercana a Perito Moreno , en el noroeste de Santa Cruz , donde la temperatura alcanzaba los 22 grados bajo cero y la acumulación de nieve impedía cualquier desplazamiento.

El rescate requirió un operativo conjunto entre la policía local, Gendarmería Nacional y Vialidad Provincial para poder llegar hasta un sector de difícil acceso, en medio de las intensas nevadas que afectan a las rutas patagónicas en pleno invierno.

El procedimiento se activó en los primeros minutos del lunes tras recibirse la alerta sobre un vehículo inmovilizado en las inmediaciones del ex Módulo YPF "Cerro Piedra", una zona rural donde la nieve acumulada sobre el camino hacía imposible la circulación.

Pese a ese obstáculo, personal de la División Operaciones Rurales de Perito Moreno, a cargo de los sargentos Epul y Arbe, se movilizaron hacia el lugar en el Móvil 1062.

Pero las condiciones climáticas extremas obligaron a convocar a otras fuerzas para garantizar un operativo seguro tanto para los varados, como para los agentes que intervinieron.

En el operativo de rescate, Vialidad provincial y Gendarmería colaboraron con la policía de Santa Cruz despejando el camino para que los agentes pudieran llegar hasta la camioneta varada en una zona inaccesible.

De este modo, al operativo se sumaron efectivos del Escuadrón 39 de Gendarmería Nacional y personal de la Administración General de Vialidad Provincial, que colaboraron para abrir paso entre la nieve y garantizar el acceso al punto donde se encontraba atascada la camioneta.

Quiénes son los rescatados y de dónde venían

Al arribar, los efectivos localizaron una camioneta Toyota Hilux color gris, dominio AB 807 UV.

Sus ocupantes, José Guillermo Bilbao y Noelia Gissella Siares, se desplazaban desde el Establecimiento Ganadero "Kopolke" cuando quedaron atrapados por la nieve acumulada en el camino rural.

Según informaron las autoridades, ambos fueron encontrados en buen estado de salud y no requirieron atención médica de urgencia.

Tras verificar que estaban bien, los trasladaron a un lugar de resguardo para evitar posibles complicaciones derivadas de la exposición prolongada al frío extremo que dominaba la zona.

Riesgo en caminos rurales de Santa Cruz

Tras el episodio, las autoridades provinciales destacaron la importancia de los patrullajes preventivos y los operativos de asistencia que se desarrollan en rutas y caminos del interior provincial, especialmente durante el invierno.

Cadenas de nieve en los neumáticos, una precaución crucial para poder circular por los caminos patagónicos en invierno.

El noroeste de Santa Cruz atraviesa un período de nevadas intensas y temperaturas extremas que afectan la transitabilidad en amplios sectores rurales de la Patagonia, donde las distancias entre poblados son extensas y el aislamiento ante un desperfecto puede agravarse con rapidez.

Qué precauciones tomar

Más allá de las medidas preventivas en los caminos, los responsables de la seguridad vial reiteraron el pedido a la población de extremar las precauciones al circular por zonas aisladas.

Especialmente, pidieron consultar siempre el estado de los caminos y las condiciones meteorológicas antes de emprender cualquier viaje.

Entre las recomendaciones principales, reiteraron que es fundamental llevar cadenas para nieve o elementos de tracción, abrigo adecuado, provisiones básicas, agua potable y linterna.

También aconsejaron informar a familiares o conocidos sobre el destino y el horario estimado de llegada, revisar las condiciones del vehículo antes de salir —neumáticos, batería, combustible y calefacción— y mantener el celular cargado. Ante una emergencia en la ruta, pidieron no abandonar el vehículo y comunicarse de inmediato con los organismos de asistencia de la zona.