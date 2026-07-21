Comenzaron a estudiar los posibles recorridos en las dos áreas naturales protegidas de Chubut. Qué tienen en cuenta.

Península Valdés y Punta Loma podrían habilitar circuitos de kayak que interactúen con la fauna.

Con el objetivo de fomentar el ecoturismo y turismo de aventura en áreas naturales protegidas, el Gobierno de la provincia de Chubut comenzó a evaluar la posibilidad de habilitar nuevos circuitos de kayak en las costas de Península Valdés y la reserva de Punta Loma.

Un grupo de especialistas de la provincia y guardafaunas locales realizó recorridos náuticos en el Golfo Nuevo -el lado sur de Península Valdés , donde se encuentra la ciudad de Puerto Madryn - para analizar la factibilidad de sumar estos circuitos.

Con esa finalidad se analizaron también la viabilidad de las propuestas comerciales que garanticen un desarrollo responsable de las zonas protegidas y la protección de la fauna marina.

El avance del proyecto

La acción es coordinada por el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut, que enfatizó el objetivo de promover un uso responsable y sostenible de los espacios naturales.

Lobos marinos en la reserva de Punta Loma.

Desde el área gubernamental remarcaron que la información obtenida permitirá avanzar en procesos de evaluación sólidos y consensuados, sentando las bases para la futura habilitación de nuevos circuitos bajo criterios de conservación, seguridad y sostenibilidad.

Las recorridas en kayak para relevar los circuitos propuestos y analizar sus características ambientales y operativas fueron llevadas a cabo por el equipo técnico de la Subsecretaría de Conservación y Áreas Protegidas junto a guardafaunas provinciales y a una empresa turística de Puerto Pirámides.

Primero se relevó el circuito dentro del Área Natural Protegida Península Valdés y, posteriormente, otro de similares características en el Área Natural Protegida Punta Loma.

Se analizó, además, la presencia presencia e interacción de fauna marina en aguas del Golfo Nuevo.

Punta Loma y los lobos marinos

Punta Loma cuenta con un apostadero permanente de lobos marinos de un pelo y anualmente recibe, en promedio, entre 55.000 y 60.000 visitantes.

El área protegida tiene un mirador emplazado en altura que permite disfrutar de hermosas vistas del Golfo Nuevo, de los lobos marinos y de una gran variedad de aves marinas costeras que incluye cormoranes de cuello negro, roqueros, gaviotas cocineras, gaviotines de pico amarillo y gaviotines reales.

A Península Valdés llegan 350.000 turistas por año.

Además hay un sendero en el que se puede observar e interpretar la flora nativa de la región, con ejemplares de zampa, qulmbay, jarilla, molle, jume, alpataco, botón de oro, yaoyín y coirón.

Patrimonio de la humanidad: Península Valdés

Península Valdés es una de las áreas naturales más visitadas por los turistas, a la que acuden unas 350.000 personas por año.

Entre junio y noviembre, su principal atracción son las ballenas franca austral, que migran hacia la zona para cumplir su ciclo reproductivo.

También hay colonias de elefantes marinos del sur, lobos marinos de un pelo y pingüinos de Magallanes.

En la costa de Punta Norte, además, durante los meses de marzo y abril se produce el espectáculo de las orcas que se acercan a la playa y realizan su técnica de varamiento intencional -única en el mundo- para cazar crías de lobos marinos.

Desde 1999, el Área Natural Protegida Península Valdés es considerada “patrimonio de la humanidad” por la UNESCO.