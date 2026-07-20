Un mujer policía herida de un botellazo y casi 1000 asistencias en una larga noche de festejos post-Mundial

El operativo de seguridad funcionó en la zona de los festejos en el Monumento. En distintos puntos de la provincia hubo desbordes por peleas con personas demoradas.

La secretaria de Emergencias y Riesgo de la provincia, Luciana Ortiz Luna , hizo un repaso del operativo desplegado en toda Neuquén durante los festejos por la consagración de Argentina en la final del Mundial 2026 , que incluyó una intensa demanda del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y de las fuerzas de seguridad en distintos puntos de la provincia.

Según los datos que aportó la funcionaria , el SIEN registró 960 asistencias en toda la provincia durante la jornada , prácticamente el doble de lo que se contabiliza en un fin de semana habitual, de acuerdo a lo que describió en Radio Calf. Esto más allá de la tragedia que lamentablemente ocurrió en Z1 por la muerte de un joven de 24 años tras una explosión con un mortero, con un explosivo profesional y no de venta libre.

Los móviles trabajaron de forma simultánea en distintas localidades. Hubo intervenciones en comisarías de San Martín de los Andes por personas demoradas por violencia y consumo, así como en Chapelco. También se registró una fuerte demanda en Cutral Co, donde el móvil de La Comarca Petrolera llegó a superar en cantidad de asistencias al de San Martín de los Andes.

A la lista se sumaron Centenario y numerosos puntos de Neuquén capital, con un cierre de jornada con un incidente vial de magnitud menor. Sobre la situación de Centenario, el coordinador de la División Confluencia de Seguridad de la Policía de Neuquén, de comisario Néstor Catalán, describió los hechos.

Descontrol en Centenario: una mujer policía herida

Una mujer policía resultó herida de un botellazo tras los festejos en la plaza del Bicentenario, alrededor de las 21.30, cuando se decidió cortar el tránsito para controlar los festejos. "Hay peleas entre simpatizantes, pero cuando ven personal policial, se dan vuelta y empiezan a arrojar piedras, botellas y elementos contundentes", dijo el comisario en declaraciones radiales.

La policía tuvo que dispersar a los sujetos con balas de goma, ya que la situación se volvió incontrolable. En esa zona hubo tres puntos de conflicto, en la calle Expedicionarios del Desierto (contigua a la Ruta 7) y en 11 de Septiembre y Costa Rica y en la zona de los carritos de comida. Como consecuencias de ello, resultaron lesionados una mujer policía y efectivos, y se demoró a tres personas "del ambiente".

Festejos: el microcentro, más tranquilo y el oeste conflcitivo

Ortiz Luna diferenció el comportamiento por zonas dentro de la capital. En el microcentro, sobre las avenidas Alvear y 9 de Julio, hubo relativamente pocas asistencias pese a la apertura nocturna habitual de locales.

El cuadro cambió de forma notoria hacia el oeste, donde sobre la avenida del Trabajador, los propios móviles describieron a lo largo de varias horas una gran concentración de gente con conductas agresivas y bajo los efectos del consumo de alcohol, una conducta que —señaló la funcionaria— suele repetirse en eventos de concurrencia masiva y que en esta ocasión se vio potenciado por el resultado del partido.

Fue justamente en ese sector del oeste, en el descampado ubicado por encima del barrio Z1, donde se produjo el hecho más grave de la jornada.

La explosión de una bomba de estruendo de fabricación casera que estaba siendo manipulada por un grupo de personas, con un saldo de un fallecido y otras dos personas con heridas de consideración —aunque sin riesgo de vida— trasladadas al hospital Heller. Una cuarta persona fue derivada por sus propios medios y todavía no hay reporte sobre su estado. Ortiz Luna remarcó las dificultades de acceso al lugar, cercano a un basural y de difícil llegada tanto para ambulancias como para la policía.

En contraposición, la secretaria destacó que el operativo montado en el Monumento al general San Martín —el punto de mayor concentración de público, con presencia de familias, niños y adultos mayores— se desarrolló sin situaciones de violencia.

Las pocas asistencias registradas allí correspondieron a caídas, golpes, descompensaciones por enfermedades preexistentes y casos de deshidratación vinculados a la aglomeración, pero en ningún momento debió reforzarse el operativo por hechos de inseguridad.