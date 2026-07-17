Marcela Tagariello fue asesinada durante un robo en Puerto Madryn. Hay un detenido y numerosas pruebas pero el juicio todavía no comenzó.

A un año del crimen de la mujer policía en Chubut, el lamento de su hija: "Nunca confié en la Justicia".

En un acto del que participaron autoridades de la Policía y del gobierno provincial de Chubut , la Comisaría Cuarta de Puerto Madryn fue bautizada oficialmente con el nombre de “Suboficial Mayor Post Mortem Marcela Elizabet Tagariello ”, en memoria de la agente que murió el 16 de julio de 2025 al recibir un disparo durante un operativo por un robo.

En la ceremonia estuvieron presentes el gobernador Ignacio Torres, otras autoridades provinciales, integrantes de la Policía del Chubut, familiares y amigos de Marcela.

Entre quienes participaron del homenaje estuvo una de las hijas de la policía abatida, Nair Klappenbach Tagariello, quien cuestionó el accionar judicial y pidió que el crimen no quede en el olvido.

Por el homicidio está imputado Lucas Entraigas, de 28 años, quien se fugó tras el episodio en el que resultó baleada Tagariello pero fue detenido un día después.

Comisaría Cuarta Marcela Elizabet Tagariello, de Puerto Madryn, Chubut.

Entraigas permanece bajo prisión preventiva y en diciembre de 2025 fue acusado de los delitos de robo agravado por el uso de arma, en concurso con homicidio doblemente agravado, con una pena prevista de prisión perpetua. Pero desde entonces no se conocieron más avances en la causa.

El inicio del juicio oral estaba previsto para el 23 de junio, pero fue pospuesto. "Hoy, a un año, todavía no tenemos la fecha del juicio. Era el 23 de junio, se pospuso y nadie nos avisó, nadie nos dijo nada, ni siquiera nos mandaron un mensaje. Nos enteramos de manera informal", se quejó Nair.

"Mi mamá fue policía y sufrió mucho"

"Mi abogado investigó y ahí nos dieron una nueva fecha. Teniendo al culpable, teniendo el nombre y teniendo todas las pruebas, todavía no se hizo justicia por ella", agregó.

La hija de Marcela criticó fuertemente que la familia no haya recibido “ni una explicación” acerca de la postergación del juicio. “Si no fuera porque mi querellante le escribió al fiscal, ni nos enterábamos. Como siempre: nuestra Justicia siendo desprolija", le expresó a Canal 12.

También habló desde la experiencia de su madre como policía y fustigó al Poder Judicial.

Marcela Tagariello, la policía de Puerto Madryn asesinada.

"Voy a ser sincera -dijo-: nunca confié en la Justicia. Mi mamá fue policía, sufrió mucho, sufrió humillaciones, abusos y un montón de situaciones dentro de la fuerza”.

Robo y homicidio en Puerto Madryn

El 16 de julio de 2025, Marcela Tagariello ingresó a una casa de Puerto Madryn después de recibir una alerta de robo.

Al entrar a una de las habitaciones, se encontró con una mujer y un joven que parecían ser las víctimas del asalto. “¿Están bien, les robaron?", les preguntó. Esas fueron sus últimas palabras.

Entonces, la dueña de casa le hizo un gesto indicándole que el hombre no la estaba acompañando, sino que era uno de los asaltantes.

Tagariello reaccionó de inmediato y le ordenó al sujeto que se quedara quieto, pero Lucas Entraigas abrió fuego.

Le disparó dos veces: el primer proyectil impactó en el chaleco antibalas, en la zona del abdomen, mientras que el segundo ingresó por la axila izquierda de forma ascendente y se alojó en la axila derecha, provocándole la muerte.

El fiscal Alex Williams confirmó luego que, de acuerdo con lo que se constató en las pericias, no hubo tiroteo; solo la policía recibió disparos.