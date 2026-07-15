Una asociación de ingenieros plantea que Chubut tiene grandes ventajas comparativas. La ubicación en el mapa y las energías renovable, claves.

El plan para convertir una provincia argentina en un nodo internacional de fibra óptica e inteligencia artificial.

Una provincia de la Patagonia argentina podría convertirse en un nodo internacional de inteligencia artificial ( IA ), de acuerdo con el proyecto de una asociación de ingenieros especializados en tecnología de la Argentina .

La iniciativa surgió de Ingenieros Argentinos Asociados (IAA) y será presentada en las jornadas de conectividad que se llevan a cabo este miércoles y jueves en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut.

IAA elaboró en 2025 un informe técnico que ubicó a Chubut como una de las provincias con mayores ventajas comparativas para el desarrollo de centros de datos destinados a inteligencia artificial.

De acuerdo con la organización, Chubut podría ser un nuevo nodo internacional de fibra óptica que complemente el actual punto de ingreso ubicado en Las Toninas, en la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires.

Las Toninas, en la provincia de Buenos Aires, es actualmente el gran nodo informático de la Argentina.

Según describió Miguel Pesado, integrante de IAA, ex director de ARSAT y presidente de la Asociación de Profesionales y Entidades de Nuevas Tecnologías (APRENT), Chubut es una de las provincias con mayores ventajas comparativas para el desarrollo de centros de datos destinados a inteligencia artificial.

En base a eso, expuso, podría convertirse en un nodo estratégico para el tránsito internacional de datos, mediante un nuevo punto de amarre de fibra óptica sobre el Océano Atlántico, que atraviese la Patagonia y conecte con el Océano Pacífico.

Inteligencia artificial: más que data centers

"Hay una gran equivocación cuando se habla solamente de data centers", le explicó el ingeniero al medio local Actualidad 2.0.

Indicó, en ese aspecto, que el desarrollo de la IA requiere de energía, telecomunicaciones y centros de procesamiento de datos, como equiere tres componentes inseparables.

"Un data center es como una caja de zapatos: si no está conectado al resto del mundo, sigue siendo solamente una caja", señaló.

Así, la prioridad del plan pasaría por fortalecer la infraestructura de comunicaciones.

Miguel Ángel Pesado, de Ingenieros Argentinos Asociados (IAA).

En la actualidad, cerca del 95% del tráfico internacional de datos que ingresa y sale de Argentina utiliza el punto de amarre de cables submarinos ubicado en Las Toninas.

Por esta localidad balnearia, conocida como el “kilómetro 0 de internet”, ingresan los principales cables de fibra óptica submarina internacionales, como el SAC, SAM-1, Tannat y Firmina, que conectan Sudamérica con Estados Unidos.

Pesado detalló que por esas redes circulan desde servicios bancarios hasta comunicaciones gubernamentales, comerciales y de defensa, y advirtió que esa concentración representa una vulnerabilidad estratégica. "Si ese vínculo se corta, el país queda aislado", dijo.

Ventajas comparativas y recursos naturales en juego

El especialista enfatizó que Chubut sería una opción competitiva no solo para atraer inversiones tecnológicas, sino también para transformarse en parte de la infraestructura física sobre la que circule el tráfico global de datos.

IAA analizó varias alternativas y llegó a la conclusión de que Chubut es la provincia que mejores condiciones reúne para el proyecto.

Pesado hizo referencia a factores como la disponibilidad de energía eólica, las condiciones climáticas favorables para la refrigeración de los equipos, la posibilidad de desarrollar nueva infraestructura de conectividad y la ubicación geográfica.

Según su criterio, los proyectos de IA tenderán cada vez más a abastecerse con energías renovables, un aspecto en el que consideró que Chubut también parte con ventajas.

En cuanto al eventual impacto sobre los recursos naturales, en especial el agua, Pesado aclaró que los sistemas modernos de refrigeración funcionan mediante circuitos cerrados que reutilizan el agua y que también existen tecnologías basadas en enfriamiento por aire u otras de alta eficiencia.