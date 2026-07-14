Una discusión de tránsito terminó con un hombre apuñalado: cómo continúa la investigación

La Justicia extendió hasta septiembre el plazo para conocer la evolución de las graves lesiones que sufrió la víctima.

Una discusión de tránsito terminó con un hombre apuñalado: continúa la investigación.

Una discusión entre conductores terminó con un hombre gravemente herido de una puñalada en la ciudad de Neuquén. La Justicia resolvió ampliar por dos meses el plazo de investigación para incorporar un nuevo informe médico sobre la evolución de la víctima, quien debió ser operada de urgencia.

La decisión fue adoptada durante una audiencia realizada este martes, a pedido de la fiscal del caso, Paula González. La solicitud contó con el aval de la abogada querellante Laura Plaza, quien representa al hombre herido, y de la defensora del acusado, Laura Giuliani.

La investigación tenía como fecha de vencimiento el próximo 27 de julio. Sin embargo, la fiscal explicó que todavía resta recibir un informe elaborado por un médico cirujano, considerado importante para determinar cómo evolucionaron las lesiones provocadas durante el ataque.

Ante el acuerdo de las partes, la jueza de garantías Natalia Pelosso estableció el 27 de septiembre como nueva fecha para el cierre de la investigación.

La discusión que terminó con una puñalada

El hecho ocurrió el 25 de marzo, alrededor de las 17:30, en la esquina de Godoy y Belgrano. Según la reconstrucción preliminar realizada por el Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial, el acusado circulaba por calle Godoy, en dirección norte, a bordo de un Volkswagen Voyage.

Cuando se detuvo frente al semáforo de Belgrano, la víctima se acercó al vehículo y comenzó una discusión relacionada con una situación de tránsito.

De acuerdo con la acusación, primero descendieron del automóvil dos acompañantes. Luego bajó el conductor, identificado por sus iniciales como D. A. F., quien se acercó al otro hombre.

El asistente letrado Emilio Briguglio sostuvo durante la formulación de cargos que el acusado utilizó un elemento punzocortante y le dio al menos una puñalada en la zona intercostal izquierda.

Después del ataque, el imputado y sus dos acompañantes volvieron al vehículo y escaparon a alta velocidad. Un video de las cámaras de seguridad de un comercio, frente al que ocurrió el hecho, fue clave para reconstruir lo ocurrido.

La víctima tuvo que ser operada

El hombre herido recibió los primeros auxilios en el lugar, por los vecinos, y fue trasladado por una persona particular hasta el hospital Horacio Heller. No obstante, debido a la gravedad de su estado, posteriormente fue derivado al hospital provincial Castro Rendón.

En ese centro de salud fue intervenido quirúrgicamente. Los primeros informes médicos indicaron que las heridas necesitarían, como mínimo, 40 días de curación, aunque el plazo quedó sujeto a la evolución del paciente.

El 27 de marzo, dos días después del ataque, el Ministerio Público Fiscal acusó formalmente a D. A. F. por el delito de lesiones graves, en carácter de autor.

El nuevo informe médico permitirá precisar las consecuencias que dejó la puñalada y será incorporado como prueba antes de que la fiscalía defina cómo continuará el proceso judicial.