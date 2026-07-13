Neuquén, territorio evangélico: crecen las iglesias a un ritmo que ni el Estado logra seguir

Son 829 los templos con fichero de culto en toda la provincia, aunque estimaciones informales calculan que la cifra real es mucho mayor. ¿Cómo se registran?

Contar iglesias en Neuquén es más difícil de lo que parece. No hay un padrón único, ni una foto exacta. Cada organismo tiene su propio número, y ninguno coincide con el otro. El oficial, por ahora, es el del Registro Nacional de Cultos , que depende de la Cancillería. Según ese listado, en toda la provincia hay 829 iglesias con fichero de culto, es decir, las no católicas. La cifra no oficial total llega a 1235 en todo Neuquén y el 80% son evangélicas.

Neuquén capital y Centenario concentran la mayor cantidad de iglesias, pero también con esta misma distinción: las que tienen fichero de culto llegan a 263 y 46, respectivamente, en esas dos localidades, pero en total el relevamiento provincial arroja algunos datos con cifras más arriba. Son alrededor de 480 y 100 en esas ciudades.

Pero ese número es apenas la parte visible de un sistema mucho más complejo, que mezcla trámites nacionales y provinciales, filiales que no figuran por su cuenta y congregaciones que directamente nunca se registraron en ningún lado, y hasta pastores que tienen una iglesia en su casa.

Muchas de las iglesias tienen ficheros de culto y otras personerías jurídicas y dependen de otras iglesias madres como filiales. Sebastián Fariña Petersen

Para entender por qué el número exacto podría ser bastante más alto, primero hay que conocer cómo funciona —y por qué a veces no funciona— el sistema de registro religioso en Argentina. Esto repercute en Neuquén, donde pareciera que hay un templo cada diez manzanas.

El Fichero de Culto es el registro que otorga Nación, a través de la Secretaría de Culto, a las confesiones religiosas no católicas. Su obligatoriedad surge de la Ley 21.745, sancionada en 1978, en plena dictadura militar, con el objetivo declarado de tener controlados fiscalmente a los cultos que no fueran el católico.

Ese es, justamente, el motivo por el cual las iglesias católicas no aparecen en este registro. La Constitución Nacional le reconoce a la Iglesia Católica un estatus diferenciado al del resto de los cultos (el Estado argentino "sostiene el culto católico apostólico romano"), por lo que no está alcanzada por la obligación de inscribirse. Sí lo están las iglesias evangélicas, judías, musulmanas u otras confesiones.

Personería jurídica: lo que buscan todos

La personería jurídica, en cambio, es otro trámite completamente distinto, que se tramita a nivel provincial ante la Inspección Provincial de Personas Jurídicas.

Permite constituir a la entidad religiosa como asociación civil o fundación, con patrimonio propio, y habilita cuestiones como rubricar libros contables o acceder a determinados beneficios impositivos. Una iglesia puede tener fichero de culto y no tener personería jurídica, tener las dos cosas, o no tener ninguna. La libertad de culto es un derecho que no exige registro previo para poder ejercerse, y muchas congregaciones (sobre todo las más pequeñas o las que funcionan en casas de familia) directamente no tramitan nada.

Tener el fichero de culto, de todos modos, trae beneficios porque exime a la iglesia de determinados trámites ante ARCA y en materia de tierras, y funciona como un documento que avala la existencia legal de la entidad ante bancos y otros organismos.

Por eso, explican fuentes ligadas a Culto de Neuquén, algunas congregaciones optan por sacar personería jurídica en lugar de tramitar el fichero de culto: básicamente, por conveniencia impositiva.

Sebastián Fariña Petersen

Más allá de la discusión sobre el registro, estar en regla —con fichero de culto, personería jurídica, o ambos— habilita a las iglesias a acceder a una serie de beneficios concretos que se fueron sumando en los últimos meses.

A nivel municipal, la Municipalidad de Neuquén avanzó en un convenio que permite a las instituciones religiosas usar de manera gratuita los Salones de Actividades Físicas (SAF) de la ciudad para sus reuniones y actividades institucionales. En esta primera etapa, el esquema se implementa en los SAF de los barrios Parque Industrial, Confluencia y San Lorenzo Sur, entre otros. Cada institución puede usar un salón una vez por semana, con cupos organizados para garantizar que solo una iglesia por turno ocupe el espacio en cada barrio. .

A nivel provincial, el nuevo registro simplificado de la Inspección Provincial de Personas Jurídicas suma otra batería de beneficios: ayuda a las iglesias a armar sus balances, abrir cuentas bancarias y acceder a subsidios, además de permitirles presentar estados de cuenta simplificados en el caso de las congregaciones más pequeñas.

El trámite, paso a paso y números por ciudad

Y como entidades sin fines de lucro, las organizaciones religiosas están exentas del pago de Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales. Registrarse, además, le da a la institución seguridad jurídica y le permite tramitar constancias tanto para gestiones oficiales como ante ARCA.

"Nosotros chequeamos que esté bien, después la mandamos a Buenos Aires para que no rebote y que Nación se encargue. Ningún culto del país puede iniciar el trámite de forma particular", explicaron las fuentes consultadas.

El circuito tiene, además, una lógica en cada localidad. Las iglesias de una misma zona inician la gestión en la delegación de Culto más cercana —las de Cutral Co, por ejemplo, tramitan ahí—, y desde la gestión provincial y luego a Nación.

Según el desglose del Registro Nacional de Cultos, Neuquén capital concentra la mayor cantidad de templos con fichero, con 263 iglesias registradas. Le siguen Centenario, con 46, y Zapala, con 40. Plottier tiene 35 iglesias registradas y Cutral Co, 32. San Martín de los Andes suma 24, mientras que Plaza Huincul tiene 17 y Chos Malal, 13. Junín de los Andes registra 12 iglesias, y tanto Senillosa como Aluminé tienen 11 cada una. Villa La Angostura cuenta con 10, Picún Leufú con 9 y San Patricio del Chañar con 7. Loncopué tiene 6 iglesias registradas, mientras que Piedra del Águila, Rincón de los Sauces y Las Lajas tienen 4 cada una. Añelo y Buta Ranquil suman 3 iglesias cada localidad, y Vista Alegre, Andacollo, Mariano Moreno y Bajada del Agrio tienen 2 cada una. Cierran la lista Las Ovejas y Barrancas, con una sola iglesia registrada cada una.

Por qué la cifra "real" sería mucho mayor

El dato del Registro Nacional es, según las fuentes consultadas por LM Neuquén, apenas la punta del ovillo. Un relevamiento no oficial (hecho puertas adentro del propio gobierno) había hablado de hasta 1.235 iglesias en toda la provincia, con 480 solo en la capital: casi el doble de las 263 que figuran en el registro nacional. Acá no solo son iglesias evangélicas, sino también las católicas, mormonas y de otras religiones.

Sebastián Fariña Petersen

La diferencia se explica, otra vez, por cómo funciona el sistema. Muchas congregaciones ni siquiera tramitan su propio fichero: funcionan bajo la cobertura de una "iglesia madre", como una sucursal. Son los casos de las iglesias adventistas, bautistas y cuadrangulares, que tienen filiales en todos lados. Lo mismo pasa con las pentecostales, que quedan invisibilizadas detrás de un solo número de registro que, en los papeles, corresponde a una sola entidad.

A eso se suma otro fenómeno que infla el número en las sombras: muchos pastores no responden a ninguna estructura mayor. En lugar de integrarse a una iglesia como la Bautista o la Cuadrangular, arman su propia congregación desde cero —muchas veces con base familiar—, sacan personería jurídica propia y se autodeterminan como iglesia, sin pasar nunca por el fichero de culto nacional.

La provincia se movió más rápido que Nación

En medio de este rompecabezas de cifras, Neuquén dio un paso que la puso adelante del propio Gobierno nacional. Desde el 2 de julio, una disposición de la Inspección Provincial de Personas Jurídicas habilita a iglesias y confesiones religiosas a rubricar sus libros contables de forma ágil, presencial o electrónica. La medida convierte a Neuquén en la quinta provincia del país en dar ese paso, apenas días antes de que el Poder Ejecutivo nacional oficializara el Decreto 486/2025, que empuja a todas las provincias a hacer lo mismo.

Sebastián Fariña Petersen

Hasta ahora, si una iglesia no estaba constituida como asociación civil o fundación, no tenía forma de rubricar sus libros en la provincia y dependía enteramente del trámite nacional en Buenos Aires. Con el nuevo esquema, se estima que se sumarán al registro provincial más de 700 entidades que hoy están fuera del radar oficial —un número que, de hecho, se acerca bastante a la brecha entre el registro nacional (829) y las estimaciones informales del sector.

La Ley 3428, sancionada el año pasado, también alivianó la carga para las iglesias más chicas: las que no superan los ingresos de la categoría C del monotributo pueden presentar sus balances firmados por sus propias autoridades, sin pagar la certificación de un contador matriculado. Además, una vez adentro del registro, las iglesias acceden a constancias para trámites bancarios o ante ARCA, y a mediación gratuita.

Evangelismo, un fenómeno en la Patagonia

El crecimiento evangélico que se percibe en Neuquén no es un fenómeno por fuera del país. Según el último sondeo del CEIL-CONICET y la consultora Management & Fit, a nivel país los evangélicos ya representan el 11,7% de la población, con mayor peso entre los sectores de menor nivel socioeconómico y educativo, entre las mujeres (13% contra 10,4% de los varones) y entre quienes están desocupados o trabajan por cuenta propia.

El mismo sondeo ubica a la región patagónica —agrupada como "resto del país" en la muestra— entre las de mayor proporción evangélica, con un 13,2%*, por encima del promedio nacional.

Entre el número que confirma Nación, las filiales que no figuran y los pastores que arman su propia iglesia desde su casa, Neuquén tiene, por lo menos, un piso certero: 829 iglesias evangélicas registradas. El resto, todavía, es terreno de estimación.