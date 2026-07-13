Con la nueva pilotera: cómo se aceleró el viaducto de la Avenida Mosconi y qué plazos tiene

Los trabajos se concentran en el sector 6 de la traza, en las inmediaciones del puente carretero que une las localidades de Neuquén y Cipolletti.

Cómo se aceleró el viaducto de la Gran Avenida de Neuquén con la incorporación de la nueva pilotera.

La llegada de una segunda pilotera para la construcción del viaducto de la Avenida Mosconi de Neuquén capital permitió duplicar de manera directa la capacidad operativa instalada para la ejecución de las fundaciones estructurales. Esta aceleración en los plazos de infraestructura estratégica responde al volumen de desarrollo de una capital que expande su conectividad a medida que crece.

Los trabajos se concentran en el sector 6 de la traza, en las inmediaciones del puente carretero que une las localidades de Neuquén y Cipolletti. En ese punto geográfico, los dos equipos operan en simultáneo para agilizar la perforación y el hormigonado de los pilotes que sostendrán el viaducto elevado.

Mariel Bruno, subsecretaria de Infraestructura y Planeamiento Urbano, detalló la importancia de la nueva incorporación técnica para la dinámica diaria del proyecto. “La empresa pudo incorporar un segundo equipo y a partir de eso hemos duplicado la capacidad de ejecución que tenemos en pilotaje”, definió.

La intervención en las fundaciones registra progresos concretos en la zona cercana al río, donde el personal técnico ya cuenta con el segundo estribo prácticamente finalizado, indicó Bruno.

A partir de este hito, las cuadrillas dirigen el despliegue hacia los cuatro estribos restantes para completar la sustentación del viaducto elevado. En paralelo a las perforaciones profundas, el municipio ejecuta un esquema de tareas múltiples en simultáneo para optimizar el rendimiento de las cuadrillas.

Claudio Espinoza

La subsecretaria detalló que detrás de la línea donde operan los dos equipos de pilotaje se avanza activamente en la conformación del terraplén de acceso al futuro viaducto y en la colocación de las placas de contención diseñadas para asegurar los taludes.

Además, los equipos técnicos proyectan iniciar en el corto plazo el talud del sector opuesto, orientando los trabajos desde el sentido Cipolletti hacia Neuquén.

La funcionaria remarcó la importancia de mantener múltiples frentes abiertos para lograr una gestión eficiente de la obra pública: “Nos va a permitir reconfigurar un poco los plazos y adelantar alguna de las tareas”.

En la fábrica de pretensados se trabaja a ritmo continuo en la producción de los componentes estructurales externos que conformarán la superestructura aérea. El proyecto del viaducto elevado demanda un total de 80 vigas que se moldean de acuerdo con los requerimientos logísticos de la obra.

Claudio Espinoza

Respecto al avance de esta fase, Bruno, indicó que “ya hay 16 vigas ejecutadas en fábrica esperando la maduración del hormigón”, un paso que asegura la disponibilidad de las piezas de gran porte para su posterior ensamblaje en el terreno una vez que concluya la construcción de las pilas de soporte.

El traslado logístico de estas estructuras de gran porte hacia la traza de la Gran Avenida se iniciará una vez que la construcción de las pilotes del puente concluya en el terreno. La previsión de contar con los componentes industriales listos en los talleres agiliza de manera notable el ensamblaje final, acortando los tiempos de espera entre la fase de cimientos y la fase de montaje aéreo.

Por su parte, Mario Corradi, jefe de la Sección 6, detalló el proceso constructivo: “Los pilotes son un componente esencial de las bases del puente, conocidos como fundaciones indirectas. Una vez concluidos, se continúa con la preparación del cabezal. A partir de esa estructura se elevarán las columnas, denominadas pilas, que serán los elementos visibles para el público. Finalmente, sobre ellas se montará toda la superestructura del puente”.

Corradi también señaló que se prevé que la fabricación de las vigas alcance un avance cercano al 45% para fines de este mes. “Para mediados de agosto ya tendremos lista el 50% de la producción total de las vigas del puente”, añadió.

Claudio Espinoza

Y señaló que “el objetivo actual del equipo es optimizar los tiempos de trabajo para iniciar la siguiente fase: estamos adelantando todo lo posible en la estructura del puente para comenzar pronto con el traslado de un sector de las vigas, proceder a su montaje y continuar con las tareas programadas de forma consecutiva”.

La planificación de la Municipalidad contempla una primera habilitación para el mes de septiembre, centrada en un tramo de 3 a 4 cuadras totalmente finalizadas desde la calle Gatica hacia el puente, en dirección a Leguizamón.

Esta sección inaugural se presentará con la configuración completa del diseño urbanístico adoptado para el corredor, permitiendo a la comunidad visualizar el resultado definitivo de la transformación integral de la Gran Avenida.