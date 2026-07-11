Gaido anunció nuevas obras y adelantó cuándo estará lista la Avenida Mosconi

El intendente adelantó que en los próximos días comienza la obra del nuevo edificio del Polo Tecnológico. Además tendrá una reunión con el BID para más financiamiento.

Mariano Gaido adelantó la fecha de finalización de la Avenida Mosconi y anunció más obras.

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido , confirmó que en los próximos días comenzará la construcción del tercer edificio del Polo Tecnológico , una obra que será financiada íntegramente con fondos municipales. Además, aseguró que la nueva Avenida Mosconi estará terminada antes de fin de año y anunció que la próxima semana viajará a Buenos Aires para presentar nuevos proyectos de infraestructura ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Durante una entrevista con Alejandro López en su programa "Al final de todo" en LU5, el jefe comunal señaló que la nueva etapa del Polo Tecnológico se ejecutará "con fondos propios, superávit y sin endeudamiento" y destacó que el edificio incorporará un data center desarrollado mediante un convenio con CALF, además de espacios para empresas nucleadas en Infotech, proyectos de biomedicina, biotecnología e investigaciones de la Universidad Nacional del Comahue.

Gaido sostuvo que la incorporación de este nuevo edificio permitirá ampliar el perfil tecnológico y científico de la ciudad . Según explicó, el proyecto reunirá infraestructura para el procesamiento de información, empresas tecnológicas y actividades de investigación vinculadas a la universidad.

En ese marco, afirmó que el Polo Tecnológico busca consolidar a Neuquén como un centro de desarrollo para la economía del conocimiento y remarcó que la articulación entre el municipio, la Universidad Nacional del Comahue, CALF y el sector privado representa un cambio respecto de años anteriores.

Sebastián Fariña Petersen

También destacó y recordó la importancia del acompañamiento del gobernador Rolando Figueroa y el convenio firmado con el presidente de YPF, Horacio Marín, para lo es hoy el Instituto Vaca Muerta, al considerar que ese trabajo conjunto fortalece el desarrollo tecnológico y la industrialización.

La Avenida Mosconi estará lista hacia fin de año

Otro de los anuncios estuvo relacionado con la nueva Avenida Mosconi. El intendente aseguró que la obra nunca se detuvo, pese a las lluvias y las bajas temperaturas registradas en las últimas semanas con el inicio del invierno.

Indicó que la inauguración está prevista para noviembre o diciembre y que incluirá también la habilitación de todos los accesos junto con la conexión hacia la avenida Raúl Alfonsín.

Gaido recordó que se trata de una obra de gran magnitud, con todos los servicios subterráneos y una traza de cinco carriles por sentido.

Viaje a Buenos Aires para gestionar financiamiento del BID

El jefe comunal confirmó además que el próximo martes, a las 11, encabezará una reunión en Buenos Aires con autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), junto al gobernador Rolando Figueroa, funcionarios nacionales, integrantes del gabinete municipal y equipos técnicos.

Según indicó, el objetivo será presentar distintos proyectos de infraestructura para la ciudad. En ese contexto, sostuvo que Neuquén destina el 45% de su presupuesto a obras públicas y el 25% al funcionamiento del personal municipal, muy por encima de lo que hacen el resto de las provincias.

Asfalto, paseo costero y nuevas obras en los barrios

Gaido repasó además el avance de otras intervenciones previstas para este año. Confirmó un nuevo plan de pavimentación para los barrios Islas Malvinas y Villa Ceferino, obras de asfalto en el Parque Industrial y la continuidad del plan de 3.000 cuadras distribuidas en sectores como Rincón del Río, Valentina Sur, San Lorenzo, Altos del Limay y Ruca Che.

También anunció que el 1 de septiembre será inaugurado un nuevo tramo del paseo costero, con una extensión de tres kilómetros y medio que incluirá miradores y bicisendas.

Respecto del desarrollo de la Península Hiroki, indicó que ya se encuentra en proceso licitatorio la construcción del mirador de los Tres Ríos, el puente hacia la Isla de las Aves y los tres accesos al sector. Señaló que esas obras podrían estar terminadas para diciembre, mientras que el proyecto del teleférico podría salir a licitación durante el segundo semestre.

Gaido también adelantó su deseo de abrir el corredor de la calle 12 de Septiembre hasta el aeropuerto Presidente Perón.

Gas, cloacas y nuevos espacios públicos

En materia de servicios, Gaido informó que en los barrios 2 de Mayo y 7 de Mayo ya se concretaron más de 900 conexiones de gas y estimó que las obras de cloacas finalizarán en octubre. También confirmó trabajos de asfalto y redes cloacales en Peumayén y destacó que el municipio desarrolla actualmente 1.000 lotes con servicios, tras haber entregado anteriormente otros 6.000.

Entre las obras en ejecución mencionó la quinta Ciudad Deportiva de Melipal, que presenta un avance del 25% y cuya inauguración está prevista para los primeros meses del próximo año.

Además, indicó que se encuentran en licitación 20 nuevos parques adaptados para personas con discapacidad, que estarían finalizados en noviembre, mientras otros 20 ya están en proceso de compra.

Por último, anunció nuevas intervenciones viales en Alta Barda, donde se licita un puente para conectar con Soldi y un nuevo acceso en la rotonda ubicada junto al club Alto Barda. También confirmó el inicio de obras hidráulicas y viales en el barrio Confluencia, sobre las calles Copahue, Chocón, Los Álamos y Figueroa, con el objetivo de finalizar esos trabajos antes de fin de año.