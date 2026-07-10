Fuerte lluvia en Neuquén durante todo el viernes: ¿Qué pasará el finde?

La ciudad de Neuquén atraviesa un período de marcada inestabilidad climática y se encuentra bajo alerta amarilla por lluvias , emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Según el organismo nacional, la lluvia y chaparrones aislados estarán presentes durante toda la jornada, por la mañana, tarde y noche, con una probabilidad del 40-70%.

En tanto, el pronóstico del tiempo emitido por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) indica que se espera una jornada fría, donde la temperatura máxima llegará a los 6 grados. Se prevé vientos del este a 17 kilómetros por hora y ráfagas de 22 km/h. Hacia la noche, persistirán con lluvias débiles y dispersas, mientras el termómetro descenderá hasta los 3 grados y el viento rotará hacia el sudeste a 19 km/h, manteniendo ráfagas de la misma velocidad.

Sigue el clima frío y con garúa en Neuquén. Sebastián Fariña Petersen

¿Qué pasará el finde?

Los cambios meteorológicos comenzarán a percibirse a partir del sábado. Durante el día, el cielo se mantendrá cubierto, pero comenzará a registrarse una mejora con una temperatura máxima que alcanzará los 10 grados. El viento del sudoeste soplará a tan solo 8 km/h. con ráfagas de 11 km/h. Por la noche, el cielo pasará a estar mayormente cubierto y la temperatura mínima llegará a los 2 grados, con vientos provenientes del oeste a 10 km/h. y ráfagas de igual intensidad.

El domingo se presentará con cielo cubierto por la mañana y la tarde, con una máxima estimada en 12 grados, vientos del noroeste a 11 km/h. y ráfagas de 13 km/h. Por la noche, bajo un cielo mayormente cubierto, la mínima se ubicará en 1 grado y habrá vientos leves del noreste a 8 km/h. con ráfagas de 12 km/h.