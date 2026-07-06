Pronostican fuertes vientos de 90 km/h y lluvias de hasta 30 mm: alerta del SMN

Además se advirtió sobre la presencia de frío extremo con temperaturas bajo cero, y no se descarta la probabilidad de nieve en algunos sec tores.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió la presencia de lluvias y vientos fuertes para este lunes.

El comienzo de la semana estará marcado por condiciones meteorológicas adversas, y en medio de ola de frío que continúa en gran parte del país, se advirtió sobre la presencia de dos fenómenos para este lunes.

En las últimas horas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por fuertes vientos y por lluvias persistentes . A esto se suma que en distintas regiones de Argentina continúan vigentes las advertencias por temperaturas extremadamente bajas.

Según se aclaró. las condiciones previstas podrían provocar complicaciones en las actividades cotidianas, especialmente en rutas, zonas rurales y sectores costeros. Por ese motivo, se recomendó consultar periódicamente las actualizaciones oficiales antes de realizar viajes o permanecer durante largos períodos al aire libre.

Alerta amarilla por fuertes vientos: a qué zona afectará

Una de las alertas del SMN indica que se esperan intensos vientos para este lunes, que podrían presentarse con intensidad durante diferentes momentos de la jornada.

Las ráfagas más importantes se esperan en zonas de meseta, costa y cordillera, donde la circulación vehicular podría verse afectada.

"El área será afectada por vientos del sector Oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h", detalló el organismo, y confirmó que la alerta alcanzará a la provincia de Santa Cruz.

El organismo nacional advirtió que los vientos podrían generar reducción de la visibilidad por polvo o nieve levantada, caída de ramas y desplazamiento de objetos que no estén correctamente asegurados. También podrían producirse dificultades para vehículos de gran porte, casillas rodantes, colectivos y camionetas que circulen por sectores abiertos.

Ante este escenario, se aconsejó evitar las actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad, asegurar chapas, macetas, carteles y otros elementos que puedan volarse, y mantenerse alejado de árboles, postes y estructuras que puedan resultar inestables.

Alerta amarilla por intensas lluvias

Por otro lado está vigente una alerta amarilla por lluvias persistentes, que podrían acumular cantidades importantes de agua en períodos relativamente cortos.

"El área será afectada por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm", indicaron. Y aclararon que no se descarta precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada. La alerta alcanzará a la provincia de Tierra del Fuego,

Las condiciones podrían generar acumulación de agua sobre las calles, menor visibilidad y sectores resbaladizos. En caminos de montaña y zonas alejadas de los centros urbanos también existe la posibilidad de que se formen placas de hielo.

El SMN recomendó no circular por calles anegadas, evitar permanecer cerca de ríos o cursos de agua y retirar los objetos que puedan impedir el normal escurrimiento. Además, pidió prestar atención a las indicaciones de las autoridades locales y los organismos de Protección Civil.

Advertencias por frío extremo

A las alertas por viento y lluvia se suman las advertencias por temperaturas extremas debido al ingreso y permanencia de aire muy frío sobre buena parte del territorio argentino.

El nivel amarillo implica que las temperaturas pueden resultar peligrosas para los grupos de riesgo. Las provincias afectadas son: Tucumán, La Rioja, Córdoba, San Luis, Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Chubut.

Entre las principales recomendaciones se encuentran mantener los ambientes calefaccionados de manera segura, consumir bebidas calientes y evitar permanecer demasiado tiempo al aire libre. También se aconseja controlar periódicamente a las personas mayores que viven solas y brindar asistencia a quienes se encuentran en situación de calle.

El organismo recordó que los artefactos de calefacción deben funcionar correctamente y que los ambientes tienen que conservar una ventilación adecuada para evitar intoxicaciones con monóxido de carbono. Nunca se deben utilizar hornallas, hornos de cocina o braseros para calefaccionar una vivienda.

Las alertas pueden modificarse conforme avance la situación meteorológica. Por ese motivo, se recomienda seguir los informes y mapas actualizados del Servicio Meteorológico Nacional, además de consultar el estado de las rutas y las comunicaciones de los organismos provinciales antes de viajar.