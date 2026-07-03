Lanzan alerta por frío extremo en toda la provincia de Neuquén: cuál es el estado de las rutas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió la advertencia para este viernes. Piden extremar las medidas de precaución para transitar.

Las condiciones climáticas continúan afectando la transitabilidad en distintos corredores de la provincia debido a las bajas temperaturas que se registran desde comienzos de la semana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por frío extremo que está vigente para todo el territorio provincial.

La combinación de nieve, humedad y frío extremo generó condiciones de circulación que requieren máxima precaución en gran parte del territorio provincial. Al respecto, secretario de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil de Las Lajas, José Daniel Vergara, explicó en Radio y Televisión del Neuquén que “con el tema de la restricción de pasajeros y de carga eso nos ayudó mucho”.

Asimismo, Vergara resaltó la importancia de respetar los avisos e informarse antes de emprender el viaje, para evitar posibles riesgos. En este punto, explicó que en la noche del jueves 2 de julio se asistió a turistas que quedaron varados sobre ruta provincial 23 que se encuentra inhabilitada.

“Ayer por la tarde tomo conocimiento desde Villa Pehuenia que había dos camionetas de turistas varadas en ruta provincial 23 que está inhabilitada. Se puso en marcha de un operativo para asistirlos junto con Gendarmería, bomberos y Defensa Civil, terminando el trabajo a las 2 de la mañana”, afirmó. Y sostuvo que “se los pudo rescatar en buen estado de salud, con algo de combustible, tenían un antena Starlink lo que les permitió dar aviso y mantenernos en comunicación”.

Por este motivo, desde los organismos provinciales se resaltó la importancia de respetar las señales y de informarse de estados de rutas y caminos de toda la provincia.

Estado de rutas y pasos fronterizos

A raíz de que las condiciones del clima son cambiantes, se recomienda actualizar la información a través de www.dpvneuquen.gov.ar

Durante la mañana de este viernes, la ruta 46 empalme ruta nacional 40 Cuesta del Rahue se encuentra intransitable por calzada con baja adherencia por hielo así como también en empalme con ruta provincial 24; ruta 23 Pilo Lil – Rahue intransitable por hielo sobre calzada; ruta 49 tramo Puente Caleufu intransitable con tránsito interrumpido; ruta 62 tramo Lolog – Colo Huincul – A° Aseret – Puerto Encuentro – Las Termas – Paso Carirriñe con tránsito interrumpido por temporada invernal; ruta 13 tramo Primeros Pinos – Litrán intransitable con cierre preventivo; ruta 23 empalme ruta 13 (Litrán) Pino Hachado intransitable por acumulación de hielo y nieve; ruta 26 Caviahue – Copahue intransitable con acumulación de hielo y nieve.

Vialidad Nacional

Cabe destacar que continúa la medida preventiva del cierre de rutas 46 y 23 a partir de las 18. También, se solicita no circular de noche en el resto de las rutas de cordillera y respetar las recomendaciones.

En cuanto a los pasos internacionales, el Paso Internacional Pino Hachado se encuentra habilitado este viernes desde las 10.30; Paso Icalma habilitado con precaución por sectores con hielo; Paso Cardenal Samoré habilitado y transitable con precaución. En los diferentes pasos se exige portación obligatoria de cadenas.

Antes de iniciar un viaje, se solicita consultar el estado de las rutas en el Centro de Atención al Usuario al teléfono 2942-572138.