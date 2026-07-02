El frío no da tregua: la Municipalidad despliega arena y sal en las calles con hielo

Cuatro equipos recorrieron desde la madrugada distintos sectores de Neuquén para reducir el riesgo. El operativo continuará mientras persistan las bajas temperaturas.

La Municipalidad despliega arena y sal en las calles con hielo en Neuquén.

El intenso frío que afecta a Neuquén volvió a convertir algunas calles y esquinas de la ciudad en verdaderas pistas de hielo . Para reducir el peligro, la Municipalidad puso en marcha un operativo especial que incluye el esparcimiento de una mezcla de arena y sal en los sectores más complicados.

Las tareas comenzaron la semana pasada y se realizan todos los días desde aproximadamente las 5 de la mañana. El objetivo es actuar antes de que aumente la circulación de vehículos y peatones, y disminuir el riesgo de choques, derrapes y caídas.

Francisco Baggio, subsecretario de Ambiente de la Municipalidad de Neuquén, explicó que el operativo está a cargo del área de Defensa Civil y que se concentra especialmente en los puntos donde habitualmente se acumula agua y se forma hielo.

“Estamos esparciendo principalmente una mezcla con arena para evitar que el agua se congele y, al mismo tiempo, lograr una mayor adherencia sobre la calzada”, señaló el funcionario en Canal 7 Noticias.

Sebastián Fariña Petersen

Cuatro equipos recorren la ciudad desde la madrugada

El operativo abarca diferentes sectores de Neuquén, aunque existe un cuadrante previamente establecido que incluye las zonas con mayor circulación y antecedentes de formación de hielo.

Entre los principales puntos se encuentran el centro y el microcentro, donde durante las primeras horas de la mañana se registra un importante movimiento de automóviles, motocicletas, bicicletas y peatones.

Los equipos también recorren los barrios del oeste y del este de la capital. Durante la mañana de este jueves, las tareas comenzaron en el centro, continuaron en el oeste y luego se trasladaron hacia el sector este.

Durante los próximos días habrá cuatro equipos trabajando en las calles. Uno de ellos, disponible para responder a los pedidos de los vecinos que detecten algún tramo peligroso y soliciten la intervención municipal.

Las tareas continuarán mientras se mantenga la ola de frío polar y las temperaturas sigan favoreciendo la formación de hielo sobre la calzada.

Sebastián Fariña Petersen

Pérdidas de agua y veredas lavadas, entre las principales causas

Baggio indicó que muchos de los puntos más complicados se originan por pérdidas provenientes de redes cloacales, roturas de cañerías o agua que llega a la calle desde viviendas particulares.

En ese sentido, advirtió que algunos vecinos dejan mangueras abiertas, riegan o lavan las veredas durante la noche o a primera hora de la mañana. Con temperaturas bajo cero, esa agua se acumula y rápidamente se congela.

Desde el área de Ambiente se realizan notificaciones permanentes para que las pérdidas sean reparadas, tanto por el Municipio como por el Ente Provincial de Agua y Saneamiento, según corresponda.

“La recomendación es cuidar el agua, evitar el derroche y, sobre todo, impedir que llegue a la calle, porque con estas bajas temperaturas termina convirtiéndose en hielo”, explicó el subsecretario.

Sebastián Fariña Petersen

Qué hacer al encontrarse con hielo en la calle

Desde el Municipio pidieron extremar las precauciones, especialmente al llegar a las esquinas, realizar una frenada o circular por zonas donde la calzada presenta brillo o humedad.

Los motociclistas, ciclistas y peatones son los más vulnerables, debido a que un resbalón o un derrape puede provocar lesiones de distinta gravedad.

Para los automovilistas, la principal recomendación es no realizar movimientos bruscos. Si el vehículo ingresa de manera imprevista en un sector con hielo, no se debe acelerar ni frenar de golpe.

Lo aconsejable es mantener el volante firme, dejar que el vehículo continúe su recorrido y esperar a que los neumáticos recuperen la adherencia. Recién entonces se podrá reducir la velocidad de forma progresiva.

Sebastián Fariña Petersen

El operativo se extiende desde las 5 de la mañana hasta que comienza a subir la temperatura y disminuye la intensidad de la helada. Según explicaron, cuando el termómetro alcanza los 2 o 3 grados, las condiciones de circulación suelen mejorar.

Mientras continúe el frío extremo en Neuquén, los equipos municipales seguirán recorriendo las calles y atendiendo los sectores más peligrosos para prevenir accidentes.