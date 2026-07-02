Kiev bajo fuego: 496 drones y 74 misiles en el ataque más masivo de Rusia desde el inicio de la guerra

Los servicios de emergencias reportaron 18 muertos y decenas de heridos, mientras que el alcalde de la capital ucraniana informó sobre daños en cinco distritos.

Rusia utilizó 496 drones y 74 misiles durante el bombardeo contra Kiev, la capital de Ucrania.

Al menos 18 personas murieron y decenas resultaron heridas después de que Rusia lanzara una feroz ofensiva que tuvo como principal objetivo a Kiev . Las autoridades de Ucrania calificaron la operación con misiles y drones como el ataque más masivo contra la capital desde el inicio de la invasión rusa, en febrero de 2022.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko , afirmó que la ciudad atravesó una de las jornadas más graves desde el comienzo de la guerra. “ Fue una noche terrible para Kiev . El ataque enemigo más masivo: la capital fue alcanzada por proyectiles balísticos, misiles de crucero y drones", escribió en sus redes sociales.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades locales, los impactos y los daños provocados por la ofensiva se registraron en al menos cinco distritos de la capital ucraniana. Los ataques alcanzaron edificios residenciales e infraestructura civil mientras las defensas aéreas intentaban interceptar parte de los proyectiles.

La Fuerza Aérea ucraniana precisó que Rusia utilizó 496 drones y 74 misiles durante el bombardeo. Entre los misiles empleados se encontraban 24 proyectiles balísticos.

Horas después de esos ataques, el Estado Mayor General de Ucrania confirmó un bombardeo durante la noche sobre una de las mayores refinerías de petróleo de Rusia, situada en la región de Nizhny Novgorod, al este de Moscú .

Kiev declaró un día de duelo por las víctimas

El alcalde Klitschko informó que 90 personas sufrieron heridas durante la ofensiva. Ante la magnitud del ataque, la administración de Kiev decretó una jornada de duelo.

“Mañana, 3 de julio, se ha declarado día de duelo en Kiev en memoria de las víctimas del ataque enemigo más masivo sufrido por la capital”, informó el funcionario en Telegram.

Y agregó: “Ese día, las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales. También se recomienda arriar las banderas estatales en edificios públicos y privados. Se prohíben todos los eventos de entretenimiento en la ciudad el 3 de julio”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ZelenskyyUa/status/2072579058748080636?s=20&partner=&hide_thread=false The response to the aftermath of Russia’s attack is still ongoing in Kyiv: first responders are clearing the rubble, searching for people, and providing assistance. Damage has been reported at more than 20 sites across the city, most of them ordinary residential buildings. There… pic.twitter.com/rtfrS1gFVU — Volodymyr Zelenskyy / (@ZelenskyyUa) July 2, 2026

Las explosiones se escucharon en distintos sectores de la ciudad durante varias horas. Según reportaron las autoridades ucranianas, Rusia realizó múltiples oleadas de lanzamiento de drones y misiles durante la madrugada, mientras los sistemas de defensa intentaban neutralizar parte de la ofensiva.

Antes del ataque, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había advertido públicamente sobre la posibilidad de una operación de gran escala y pidió a la población respetar las alertas antiaéreas y dirigirse a los refugios cuando sonaran las sirenas.

Cuáles fueron los objetivos de Rusia en Ucrania

El Ministerio de Defensa ruso sostuvo que la ofensiva estuvo dirigida contra instalaciones vinculadas al sector militar e industrial ucraniano.

Según la versión difundida por Moscú, uno de los blancos alcanzados fue la planta Radioniks, dedicada al ensamblaje de componentes radioelectrónicos. "En Kiev fue atacada la planta de Radioniks, dedicada al ensamblaje de componentes radioelectrónicos", señaló el mando militar ruso.

La cartera de Defensa agregó que esa fábrica participa en la producción de sistemas de navegación para distintos tipos de misiles utilizados por Ucrania. "Las producciones de la fábrica influyen directamente en la capacidad de combate de la Fuerza Aérea Ucraniana y en sus defensas antiaéreas", indicó.

Rusia también informó ataques contra la planta ATLON AVIA, donde se fabrican drones de largo alcance An-196 Liuti y drones de asalto Magura UA. A esa lista sumó las empresas Kievski Radiozavod y Trimen Ukraina, especializadas en sistemas ópticos, componentes para blindados y equipamiento destinado a drones de reconocimiento y ataque.

Ucrania port 1 El alcalde de Kiev declaró un día de duelo para este viernes en la capital de Ucrania, en memoria de las víctimas del bombardeo ruso.

Entre los objetivos mencionados por Moscú figuró además la empresa Kiev-25 del PV group Ukraina, señalada como fabricante de sistemas de lucha radioelectrónica Lima. La planta aeronáutica Antonov también apareció en el parte militar ruso.

La versión del Kremlin incluyó además ataques contra el centro logístico MLP-Chaika, utilizado para el almacenamiento de drones, municiones, repuestos y equipamiento militar procedente del extranjero.

La lista de blancos mencionados por Moscú se completó con la base de almacenamiento de combustible Kiev-3, operada por la empresa Grandterminal, y con estaciones de bombeo de gas que, según Rusia, prestaban servicios a instalaciones relacionadas con el complejo militar-industrial de la capital ucraniana.