Dos rescatistas de Neuquén fueron convocados para colaborar en Venezuela y buscan financiamiento para viajar

Se trata de Celeste Alvarenga y Damián Quillón, integrantes de Fénix Unit Rescue. Ambos partirán para sumarse a las tareas de rescate tras los terremotos.

Más rescatistas de Neuquén se suman a las tareas humanitarias en Venezuela.

Dos rescatistas de la provincia de Neuquén fueron convocados para integrar la misión humanitaria que viajará a Venezuela para colaborar en las tareas de búsqueda y rescate de víctimas tras l os fuertes terremotos que dejaron cientos de muertos y miles de damnificados.

Se trata de Celeste Alvarenga, oriunda de Cutral Co, y Damián Quillón, de Villa La Angostura, ambos integrantes de la brigada Fénix Unit Rescue.

Se trata de una organización no gubernamental especializada en asistencia humanitaria y rescate en catástrofes.

Actualmente, los voluntarios se encuentran en Mendoza, donde funciona el centro de acopio y desde donde coordinan la logística junto al resto del equipo argentino que partirá en las próximas horas.

rescatistas neuquinos a venezuela

"Hemos sido convocados”

Alvarenga, quien además es bombera voluntaria en Plaza Huincul y rescatista especializada en estructuras colapsadas, explicó cuál será la tarea que desarrollarán una vez que lleguen a Venezuela.

"Hemos sido convocados para ir a trabajar allá. Nuestra tarea específica será hacer la búsqueda y la extracción de las víctimas", señaló al sitio Realidad Sanmartinense.

La rescatista indicó que todavía no tienen confirmado el punto exacto al que serán destinados debido a la complejidad de la emergencia. "Tenemos entendido que el principal aeropuerto se encuentra cerrado porque se derrumbó", declaró.

rescatistas neuquinos a venezuela (1)

Viajarán con médicos y tecnología especializada

Por su parte, Damián Quillón, rescatista y piloto de drones, destacó que el grupo viaja con equipamiento específico y personal altamente capacitado.

"Somos profesionales en esto. Vamos a dar lo mejor", aseguró. "Somos profesionales en esto. Vamos a dar lo mejor", aseguró.

Explicó, además, que será su primera misión internacional en un desastre de semejante magnitud, aunque cuenta con entrenamiento para intervenir en escenarios críticos y experiencia en el uso de drones para operaciones de búsqueda.

La brigada trabajará junto a un grupo de médicos, en su mayoría venezolanos, con quienes coordinarán las tareas de rescate y asistencia. "La idea es hacer la búsqueda, el rescate y trabajar en conjunto para que ellos puedan asistir a las personas que vamos retirando", explicó Alvarenga.

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Un desafío sin precedentes

Aunque ambos cuentan con experiencia en emergencias, reconocen que esta misión representa un desafío completamente distinto.

Alvarenga participó en las tareas de asistencia durante las inundaciones de Bahía Blanca y en los incendios forestales del Valle Magdalena y El Hoyo, pero admite que nunca enfrentó una tragedia de esta magnitud.

"Nunca estuve en un evento con la magnitud de estos terremotos ni con la misma cantidad de víctimas", sostuvo. "Nunca estuve en un evento con la magnitud de estos terremotos ni con la misma cantidad de víctimas", sostuvo.

Quillón coincidió en que el escenario será muy complejo. "Esto va a ser algo de gran magnitud en el que se va a ver mucho aplastamiento", expresó.

Ambos señalaron que, además del entrenamiento técnico, vienen realizando una preparación psicológica con especialistas en emergencias para afrontar el impacto emocional de la misión.

"Hace días venimos trabajando con un psicólogo y preparándonos para lo que nos puede tocar vivir", comentó Alvarenga.

Mientras que Quillón agregó: "Esto nos genera mucha angustia, dolor, miedo e impotencia. Pero cuando estemos en la zona crítica, esos sentimientos los transformaremos en fortaleza para poder trabajar".

venezuela Por los terremotos en Venezuela, realizan una colecta de donaciones desde Cipolletti.

Viajan con recursos propios y piden ayuda para completar la misión

Los integrantes de Fénix Unit Rescue explicaron que todos los gastos de la misión son afrontados por los propios voluntarios. Pasajes, pasaportes, traslados y documentación son financiados de manera particular, por lo que solicitaron el acompañamiento de la comunidad.

"Somos una ONG sin fines de lucro. Todo lo relacionado con pasajes, pasaporte y documentación lo estamos costeando cada uno. Toda ayuda, por pequeña que sea, sirve porque después también tenemos que regresar", explicó Alvarenga.

Además del equipamiento técnico, la brigada transportará medicamentos, agua potable e insumos humanitarios que fueron donados por vecinos de distintas provincias.

Quienes deseen colaborar económicamente pueden hacerlo mediante el alias guillermoarana.bru, correspondiente al presidente de la organización, Guillermo Arana.

También se reciben donaciones de gasas, guantes, jeringas, sueros, apósitos y elementos de protección personal en el centro de acopio ubicado en Montevideo 20, Ciudad de Mendoza. Para consultas, está disponible el contacto de Angélica Carvajal al +54 9 261 682 3423.