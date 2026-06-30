Las imágenes muestran el momento en que el equipo de rescate- tras los dos terremotos - usó una amoladora para cortar escombros.

El Ministerio de Comunicación venezolano informó que el rescate se realizó en un edificio de Los Corales.

En medio de los arduos trabajos que llevan a cabo rescatistas de todo el mundo tras el doble sismo que afectó a Venezuela , en las últimas horas se confirmó un verdadero milagro.

Las autoridades dieron a conocer que lograron rescatar a un nene de 3 años que estuvo seis días atrapado entre los escombros.

El Ministerio de Comunicación venezolano informó que el rescate se realizó en un edificio de Los Corales, en La Guaira, la zona más devastada por los los terremotos del de magnitud 7,2 y 7,5 grados que golpearon el país el miércoles pasado.

Milagro en Venezuela: rescataron a un nene de 3 años que estuvo seis días entre los escombros

“Las labores de extracción fueron realizadas por la misión de rescatistas de Jordania”, detalló el Ministerio de Comunicación.

Las cifras oficiales ubican en 1719 muertos y 5034 heridos. El rescate del nene renueva la esperanza de hallar más sobrevientes a pesar del tiempo transcurrido desde la tragedia.

El lunes también lograron rescatar a otro

El lunes, otro menor de edad fue rescatado entre las ruinas de una edificación en La Guaira, informó el Gobierno.

En la red social X, el Ministerio de Comunicación aseguró entonces que el niño fue rescatado en el sector Caribe de la Guaira, donde colapsaron numerosas construcciones como consecuencia de los fuertes sismos.

Rescatistas de todo el mundo ayudan a Venezuela

Más de 3300 rescatistas enviados desde 27 países, coordinados por la ONU, se encuentran en Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda de supervivientes bajo los escombros, según informó la presidenta encargada, Delcy Rodriguez.

Rescatistas Argentinos en Venezuela

Según cifras oficiales, el doble terremoto causó también al menos 15.866 damnificados y 855 edificios afectados, de los cuales “189 sufrieron un colapso total”.

Una primera evaluación experimental rápida realizada por la agencia espacial estadounidense NASA gracias a imágenes satelitales indica que el doble terremoto en Venezuela podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada.

Hospitales de campaña y asistencia humanitaria

El doble sismo colapsó la infraestructura de Venezuela, ante la situación de mergencia, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), instaló tres hospitales de campaña en La Guaira para evitar el traslado masivo de heridos graves hacia los centros de salud de Caracas. La ONU también avanza en la apertura de “refugios multiservicios” con comedores y sistemas de saneamiento cerca de las áreas residenciales afectadas para albergar a quienes perdieron sus hogares.

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Un primer avión con 20 toneladas de ayuda humanitaria de Naciones Unidas arribó al país con insumos críticos para la potabilización de agua. No obstante, las agencias internacionales advirtieron que las tareas siguen siendo complejas, ya que todavía falta acceder a numerosos edificios residenciales y comerciales para verificar la presencia de más personas atrapadas.

Multimillonarios daños económicos y respaldo de la UE

Los daños materiales iniciales son masivos. Una evaluación satelital rápida del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) calculó preliminarmente en 6.700 millones de dólares las pérdidas económicas en viviendas, comercios, edificios públicos y vehículos destruidos por los movimientos telúricos del 24 de junio.

La representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, se comunicó telefónicamente con la presidenta encargada para transmitirle la solidaridad del bloque. Kallas ratificó la movilización de 5 millones de euros en fondos de emergencia y la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil, que facilitó el envío de brigadas de búsqueda de países miembros como España e Italia. De igual manera, el bloque mantiene activo el sistema de satélites Copernicus para elaborar mapas de daños en tiempo real que guíen a las unidades de rescate en el terreno.