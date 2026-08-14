Un argentino de 40 años murió ahogado en Chile: cómo ocurrió el fatal accidente

Pese a que fue trasladado de urgencia al hospital, no pudieron salvarle la vida. El relato del trágico episodio.

Un argentino murió ahogado en una playa de Chile La víctima fue identificada como Gonzalo Balado. La tragedia fue cerca de las 16.30, en un sector de rompiente rodeado de rocas.

Balado estaba dentro del agua cuando sufrió una descompensación. Según indicaron, todo ocurrió cuando practicaba surf con amigos en Rapa Nui, Chile.

Desde allí fue trasladado de urgencia al Hospital Hanga Roa. El equipo médico realizó maniobras de reanimación durante unos 40 minutos, pero no pudo salvarlo. El informe preliminar reveló que la muerte se produjo por asfixia por inmersión.

Balado era oriundo de Mar del Plata, una ciudad donde el vínculo con el mar formó parte de su vida desde muy joven. Con el tiempo decidió radicarse en Rapa Nui, también conocida como Isla de Pascua, uno de los territorios más alejados del continente chileno.

En la isla lo llamaban “Che Balado” o “Gonchi”. Era conocido entre los surfistas por su experiencia, su entusiasmo por las olas grandes y su presencia habitual en diferentes playas.

El argentino era conocido en la isla como “Che Balado” y compartía con su pareja un restaurante frente al mar.

Su vida en Chile también estaba ligada a la gastronomía, ya que junto con su pareja, la creadora de contenidos Yamileth Pasmiño, llevaba adelante el restaurante La Perla, ubicado frente al mar. Él trabajaba en la cocina y participaba de las tareas diarias del negocio.

Cómo ocurrió el accidente durante la práctica de surf

Balado había entrado al agua junto con un grupo de amigos, pero comenzó a sentirse mal y perdió la capacidad de continuar por sus propios medios. Sus compañeros reaccionaron de inmediato y consiguieron sacarlo del sector de rocas.

El traslado al hospital se realizó con rapidez. Pese al trabajo del personal de salud, el surfista argentino murió poco después de ingresar.

Las primeras actuaciones quedaron bajo intervención de las autoridades chilenas. El análisis inicial apuntó a una asfixia por inmersión, aunque todavía resta completar los estudios correspondientes para cerrar formalmente la causa del fallecimiento.

Desde la autoridad marítima indicaron que el mar no presentaba advertencias especiales. De todos modos, recordaron que las rompientes y los fondos rocosos pueden volverse peligrosos incluso en días sin alertas, por lo que recomendaron revisar las condiciones antes de realizar actividades acuáticas.

La despedida frente al mar y una decisión pendiente

Pasmiño organizó una reunión en La Perla para despedir a su pareja junto con familiares y amigos. La convocatoria fue con comida a la parrilla, fuego, fernet y videos de surf, elementos vinculados con la vida cotidiana de Balado y su relación con el mar.

El encuentro buscó recordarlo desde un lugar íntimo, rodeado de las personas que compartieron con él sus años en la isla. La comunidad de Rapa Nui acompañó a la familia y expresó su pesar por la muerte de un vecino muy ligado a la actividad gastronómica y deportiva.

Todavía queda por saber qué ocurrirá con sus restos. Sus allegados evalúan trasladarlos a la Argentina o realizar la despedida definitiva en Chile, el país donde Balado construyó su nueva vida y donde tantas jornadas le dedicó al mar y al surf.