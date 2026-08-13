Recuperan una carabina que ofrecían por redes sociales: así fue el engaño de la Policía

Los agentes pactaron una compra ficticia del arma calibre .44 en el límite entre Neuquén y Plottier. Un persona fue demorada.

Los agentes de la Policía del Neuquén realizaron una creativa estrategia para recuperar una carabina que era ofrecida a la venta por redes sociales . Los efectivos pactaron una entrega ficticia sobre la Avenida Mosconi , en el límite entre Neuquén y Plottier, donde una persona quedó demorada por quedar vinculada a la venta.

La investigación comenzó a partir de una publicación en redes sociales en las que se ofrecía el arma de fuego . Ante la presunta falta de documentación, el personal de la Oficina de Investigaciones de Delitos Vinculados al Microtráfico y Leyes Especiales comenzaron las tareas para identificar al autor de la publicación.

En coordinación con la Unidad Fiscal de Actuación Genérica, los investigadores planificaron un encuentro mediante una compra ficticia , con el objetivo de constatar la maniobra y avanzar con el secuestro del arma.

El Subcomisario Jonathan Malabe en declaraciones a Radio 7 explicó cómo fue el procedimiento: "Esta persona se logra contactar, se establece un vínculo y se llega a pactar un encuentro con el fin de simular una posible compra. Algunas veces no resulta positivo estos procedimiento pero nuestro fin es sacar de circulación un arma de fuego de la calle".

Los agentes pactaron una entrega ficticia

El operativo se concretó sobre la Avenida Mosconi (Ex Ruta 22) a la altura de la calle Río Colorado, en el límite de Neuquén y Plottier. Los agentes identificaron a dos personas que acudieron para la venta y ante la presencia de un testigo hábil, secuestraron la carabina, que estaba dentro de una bolsa y un teléfono celular. Se trataba de una carabina calibre .44 marca Winchester.

Una persona quedó demorada.

"Esta persona fue demorada en el día de ayer, se realizaron todas las diligencias judiciales de rigor y posteriormente notificada el inicio de las actuaciones y luego recuperó la libertad. Si alguna persona en el uso cotidiano de las redes sociales detecta la venta de un arma de fuego, tiene que denunciarlo a la policía, es lo que se recomienda" indicó Malabe.

La persona vinculada a la comercialización del arma fue demorada y quedó a disposición de la Fiscalía interviniente, mientras continúan las diligencias judiciales correspondientes.

Del procedimiento participaron efectivos de la Oficina de Investigaciones de Delitos Vinculados al Microtráfico y Leyes Especiales, la División Recaptura de Evadidos y la División Delitos Ambientales, dependientes de la Policía de Neuquén.

Durante el procedimiento, se llevó adelante la detención de un hombre mayor de edad.

Allanamiento en Centenario: detienen a un joven por amenazas armadas y secuestran una pistola 9 mm

Un joven fue demorado en un allanamiento realizado en el barrio Vista Hermosa de Centenario. El procedimiento se ejecutó en el marco de una investigación por un caso de lesiones y amenazas con arma de fuego que tuvo lugar en el barrio Procrear de la misma localidad.

El operativo fue realizado por el personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II, en un trabajo conjunto con efectivos de la Comisaría 52°, bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica y que culminó con resultados positivos.

El allanamiento secuestró un arma 9 mm, municiones y un cargador

Durante la diligencia judicial, los efectivos identificaron a los ocupantes del inmueble y demoraron a un hombre mayor de edad, presuntamente vinculado al episodio de la causa que se investiga. Los agentes secuestraron una pistola calibre 9 milímetros, un cargador y 25 cartuchos del mismo calibre, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para el avance de la investigación.

El procedimiento se originó a partir de dos denuncias radicadas durante el mes de junio en la Comisaría 52°, relacionadas con un episodio de amenazas con un arma de fuego que derivó en lesiones, que sucedió en el barrio Procrear de la ciudad de Centenario. La investigación derivó en el allanamiento que permitió la detención de un hombre involucrado en la causa.