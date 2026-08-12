Intensa búsqueda de dos hombres y una mujer en Neuquén

Uno de los hombres tiene domicilio en la ciudad capital; la joven tiene domicilio en Rincón de los Sauces mientras que el último sujeto es de San Martín de los Andes.

Las fuerzas de seguridad mantienen activa la busqueda de tres personas.

La Policía de Neuquén emitió este martes diversas búsquedas distribuidas a lo largo y ancho del territorio provincial. Se trata del pedido de paradero y ubicación de dos varones y una joven.

En todos los casos, las autoridades solicitan a la población prestar atención y brindar cualquier información, por más mínima que sea.

La primera denuncia fue recibida por la Comisaría 16° del barrio San Lorenzo por la desaparición de Gustavo Javier Ortiz , de 44 años de edad.

En la ficha con su descripción se explica que el mismo es de nacionalidad argentina. Además, posee contextura física delgada, y una altura de 1,60 metros, tez trigueña, ojos marrones, cabello corto negro.

Ortiz fue visto por última vez hoy entre las 09:30 y 09:40 en las calles Diego Pizarro y Rodhe de Neuquén capital. Al momento de ausentarse vestía campera azul, buzo negro, pantalón gris oscuro y botas marrones.

Desde la Policía solicitan aportar toda la información a la Fiscalía interviniente, la fiscalía de Homicidios o la unidad policial interviniente, la Comisaría 16° San Lorenzo al teléfono de contacto (299) 4485428.

Un hombre buscado en la Cordillera

En paralelo, la Policía de Neuquén emitió el pedido para ubicar a Luis Enrique Saavedra, de nacionalidad argentina y de 38 años de edad.

Según la información aportada, tiene contextura física robusta, una altura de 1,72 metros, tez blanca, cabellos largos oscuros y ojos color marrones.

Saavedra fue visto por última vez el 30 de julio en el barrio Jazmín en la calle Los Radales n° 58 de San Martín de los Andes. Al momento de ausentarse vestía campera negra, pantalón de jean y zapatillas negras.

Las autoridades dispusieron como número de contacto para aportar información el (2972) 423-041 de la Comisaría 43, unidad policial interviniente.

Buscan a una joven en Rincón de los Sauces

A su vez, la Policía busca a Rocío Esperanza Sagardoy, una joven de 24 años de la localidad de Rincón de los Sauces.

La misma es de nacionalidad argentina y posee contextura física delgada, altura de 1,63 metros. Asimismo, es de tez trigueña, ojos marrones y cabello largo color castaño.

Sagardoy fue vista por última vez el pasado 10 de agosto. Por el momento no se informó la vestimenta que utilizaba al momento de ausentarse.

Aquella persona que posea información puede comunicarse con la Fiscalía interviniente, la Oficina de Violencia o la Unidad policial interviniente, en este caso el CENAF N.º 5 al teléfono de contacto: (299) 402-3137.