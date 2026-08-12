Rescate en plena nieve: caminaron cinco kilómetros con raquetas para evacuar a una mujer mayor

El operativo se extendió durante ocho horas y obligó a los rescatistas a avanzar a pie por una zona con gran acumulación de nieve.

Rescate en plena nieve: caminaron cinco kilómetros con raquetas para evacuar a una adulta mayor en Junín.

Un complejo operativo de rescate se desplegó durante la noche del martes en una zona rural de Junín de los Andes , donde una mujer adulta mayor debió ser evacuada luego de sufrir una caída y presentar posteriormente dificultades para mover sus piernas. Para llegar hasta su vivienda, los equipos tuvieron que recorrer unos cinco kilómetros caminando con raquetas sobre la nieve.

La intervención comenzó a partir de un pedido del Hospital de Junín de los Andes, que alertó a Protección Civil sobre la situación de la paciente, ubicada en el paraje Futacura , en un sector de difícil acceso y afectado por las intensas nevadas registradas en los últimos días.

María José Mansilla, jefa de Defensa Civil de Junín de los Andes, explicó a LM Neuquén que la localidad cuenta con un protocolo especial para evacuaciones durante el invierno , que permite coordinar rápidamente a los distintos organismos cuando una ambulancia no puede llegar por sus propios medios hasta una zona rural .

Una evacuación en plena noche y entre la nieve

El pedido fue realizado por la médica de guardia, debido a que la mujer había sufrido un accidente algunos días antes y no se conocía con precisión cuál era su estado de salud.

Ante las dificultades para ingresar con la ambulancia, se organizó el operativo entre Protección Civil municipal, personal del Hospital de Junín de los Andes y rescatistas del ICE del Parque Nacional Lanín, el área de Incendios, Comunicaciones y Emergencias.

Los equipos partieron desde Junín de los Andes el martes alrededor de las 21. El recorrido inicial se realizó por el sector de Costa del Malleo, con alrededor de 60 kilómetros hasta la zona de la confluencia. Desde allí continuaron hacia la cordillera y la zona de Huiquemenuco.

Sin embargo, debido a la cantidad de nieve acumulada, llegó un momento en el que los vehículos ya no pudieron continuar.

A partir de allí comenzó la parte más exigente de la intervención: los rescatistas tuvieron que avanzar cerca de cinco kilómetros a pie y utilizando raquetas para desplazarse sobre la nieve hasta alcanzar la vivienda de la paciente.

No podía movilizar sus piernas

Cuando finalmente llegaron hasta la mujer, los equipos comprobaron que necesitaba ser trasladada. Según explicó Mansilla, la paciente había sufrido una caída y posteriormente recibió una medicación que le habría provocado una reacción adversa.

A raíz de esa situación, no podía movilizar sus piernas, por lo que fue necesario utilizar una camilla especial para retirarla del lugar.

El personal sanitario y los rescatistas la abrigaron con mantas térmicas y comenzaron el traslado a pie hasta el punto donde habían quedado estacionadas las camionetas.

Desde allí pudieron continuar el recorrido hasta Junín de los Andes y finalmente trasladarla al hospital, donde quedó en observación para controlar su evolución.

Ocho horas de operativo

La intervención demandó alrededor de ocho horas. Los equipos habían salido desde Junín cerca de las 21 y regresaron con la paciente aproximadamente a las 5 de la madrugada de este miércoles.

Desde Defensa Civil destacaron que este tipo de procedimientos se realizan bajo un protocolo de emergencia invernal que incluye al Hospital de Junín de los Andes, Protección Civil, Parques Nacionales, el ICE y Bomberos.

El sistema se activa cuando es necesario llegar hasta sectores rurales o cordilleranos donde las condiciones de nieve, hielo o el estado de los caminos impiden el ingreso normal de una ambulancia.

En esta oportunidad, la coordinación estuvo a cargo de Protección Civil y participaron enfermeros, choferes del hospital y personal especializado en rescate del ICE Lanín.

Según destacó Mansilla, este operativo volvió a mostrar la importancia del trabajo conjunto entre los organismos durante el invierno, especialmente en los parajes alejados de Junín de los Andes, donde las fuertes nevadas pueden dejar viviendas prácticamente aisladas y convertir una asistencia médica en un complejo despliegue de varias horas.