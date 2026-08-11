Maltrato animal en Neuquén: rescataron a un perro que estaba herido y en pésimas condiciones

Maltrato animal en Neuquén: rescataron a un perro que estaba con bajo peso y heridas.

Un allanamiento realizado en Neuquén por una investigación de presunto maltrato y crueldad animal terminó con el rescate de un perro que se encontraba en malas condiciones y necesitaba atención.

El animal presentaba baja condición corporal y lesiones compatibles con dermatitis , según se constató durante el procedimiento. Además, el lugar donde permanecía no reunía las condiciones adecuadas de higiene, alimentación, hidratación ni refugio.

El operativo estuvo a cargo de personal de la División Delitos Ambientales, con intervención del Ministerio Público Fiscal y autorización judicial. También participó personal de Bienestar Animal de la Municipalidad de Neuquén.

La escena encontrada durante el allanamiento fue registrada como parte de la investigación. A partir de ahora, la Justicia buscará determinar qué ocurrió, durante cuánto tiempo permaneció el perro en esas condiciones y si existen responsabilidades por un posible caso de maltrato animal.

Fue retirado del lugar y quedó bajo resguardo

Una vez localizado, el perro fue examinado por un veterinario para conocer su estado general y evaluar las lesiones que tenía en la piel. Tras esa primera revisión, se dispuso que quedara bajo el resguardo de Bienestar Animal, donde recibirá alimentación, atención veterinaria y los cuidados necesarios para favorecer su recuperación.

Su evolución será seguida en los próximos días, mientras se determina qué tipo de tratamiento requerirá y si las lesiones detectadas están relacionadas con las condiciones en las que vivía. Durante el procedimiento, los investigadores también secuestraron elementos considerados de interés para la causa y documentación sanitaria, que serán analizados para sumar información a la investigación.

Por el momento, no hubo personas demoradas. La causa continuará con nuevas medidas para reconstruir las circunstancias en las que se encontraba el animal y establecer si se cometió algún delito vinculado al maltrato o la crueldad animal.

El rescate permitió, al menos de manera inmediata, sacar al perro del lugar y ponerlo bajo atención profesional, mientras la Justicia avanza con la investigación para determinar responsabilidades.

Rescataron a un Pitbull que estaba atado, sin agua ni resguardo

Un perro que permanecía atado con una cadena corta, sin agua, alimento ni un espacio adecuado para protegerse del frío y la lluvia, fue rescatado durante un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Mariano Moreno de Neuquén. La intervención se concretó en el marco de una investigación por presunto maltrato animal.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la División Delitos Ambientales, con intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales y la colaboración de Bienestar Animal de la Municipalidad. La causa se inició a partir de una denuncia realizada mediante la aplicación AMVOZ, donde se alertó sobre las condiciones en las que se encontraba el animal.

Según la información brindada, se trataba de un perro macho, raza pitbull, de aproximadamente dos años, que permanecía atado en el patio de una vivienda. La denuncia indicaba que el animal no tenía acceso a agua ni comida, y tampoco contaba con un lugar apropiado para resguardarse de las condiciones climáticas.

A partir de esa situación, personal municipal de Bienestar Animal realizó inspecciones en el domicilio durante mayo y nuevamente a comienzos de junio. En esas visitas, se notificó a la propietaria para que mejorara las condiciones de vida del perro y lo trasladara a un espacio adecuado.

Sin embargo, al constatar que el animal continuaba en la misma situación, la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento. La medida fue autorizada por un juez de Garantías y se llevó adelante durante el mediodía de este lunes.

Durante el operativo, el perro fue retirado del lugar y examinado por un veterinario. El profesional constató que presentaba bajo peso y condiciones sanitarias deficientes, por lo que se dispuso su traslado a las instalaciones de Bienestar Animal de la Municipalidad.

La investigación se enmarca en la Ley 14.346, que sanciona los actos de maltrato y crueldad hacia los animales.