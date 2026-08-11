Querían reconstruir sus vidas luego de que su madre, su abuela y una hermana murieran en junio. Ahora les tocó vivir el terremoto de 7.4. La dramática historia.

Dos hermanos sobrevivieron al terremoto en Venezuela y volvieron a sufrir el horror en Colombia.

El pasado 24 de junio, Venezuela vivió un devastador terremoto que ascendió a 6.301 víctimas fatales. Cientos de familias, en medio de la tragedia, buscaron una nueva vida en países cercanos como Colombia , que este lunes sufrió un sismo de 7,4 de magnitud que ya dejó más de 200 muertos.

Entre aquellas personas que migraron se encuentran Winder y Deivi Delfín, de 15 y 17 años , quienes ahora se convirtieron en sobrevivientes a dos terremotos. En Venezuela, ambos perdieron a su madre, su hermano menor y su abuela, lo que los llevó a buscar una nueva vida en Colombia.

El mes pasado, la búsqueda de 26 días para encontrar los cuerpos de sus seres queridos tuvo un trágico final, por lo que decidieron mudarse a Cali junto a su padre , Deivid Delfín, que vive y trabaja como barbero.

Los jóvenes se encontraban en su nuevo hogar cuando la tierra volvió a temblar este lunes en Colombia, y salieron corriendo. Deivid se encontraba afuera de la vivienda en ese momento y corrió hacia su casa para buscar a sus hijos.

"Se me salieron las lágrimas y todo, porque me daba miedo lo que viví ya, lo que vivieron mis hijos. No quiero que les pase nada a mis hijos", relató.

"Nosotros estamos aquí, con vida"

Durante años, las víctimas del conflicto interno de Colombia huyeron a Venezuela, y luego, los migrantes venezolanos que buscaban escapar de un gobierno huyeron a Colombia. Nuevamente la familia Delfín sobrevivió a una brutal tragedia.

El lunes por la tarde, Deivid relató a The New York Times que "en este momento estamos aquí afuera, en la casa". "Aquí estamos bien. Nosotros estamos aquí, con vida", sumó mientras indicaba que el miedo los paralizaba para volver a entrar a su hogar.

Semanas antes del terremoto de Colombia, Delfín había manifestado su deseo de ofrecerles a sus hijos un nuevo comienzo.

El hombre explicó que todavía estaban demasiado asustados para ingresar nuevamente a la vivienda. Sin embargo, destacó que sus hijos se encontraban a salvo.

Tras el doble terremoto en territorio venezolano, los adolescentes atravesaron una búsqueda durante 26 días para encontrar los cuerpos de sus familiares. Con una pala y un cuchillo de cocina, ambos buscaron a su familia entre escombros.

Más de 220 muertos por el terremoto en Colombia: la desesperada búsqueda de un argentino

Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudió a Colombia, y se reportaron varias réplicas, que incluso se sintió en Ecuador y Panamá. El presidente Abelardo De La Espriella declaró emergencia por desastre nacional en todo el territorio.

El país registra al menos 224 muertos y más de 900 heridos, según indicó la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales. Los organismos de socorro mantienen la búsqueda de sobrevivientes y la remoción de escombros en las zonas más golpeadas del país.

Entre aquellos desaparecidos tras el temblor se encuentra un argentino. Una familia de la provincia de San Juan inició una búsqueda “desesperada” para encontrar a Carlos Luis Cáceres, un ciudadano argentino de 69 años que desde hace cinco años vive en Colombia.

La familia del sujeto oriundo del departamento Rivadavia temía que ante una evacuación por colapso estructural o un escenario de contingencia, no pudiera recordar los números de sus familiares para dar aviso sobre su paradero.

El círculo familiar difundió las características de la indumentaria con la que fue visto por última vez en su propiedad de Pereira-Dosquebradas. El hombre llevaba puesta una camiseta celeste y blanca de la Selección Argentina y portaba anteojos de sol colgados al cuello.