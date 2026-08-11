Quién es el argentino desaparecido tras el terremoto en Colombia

El hombre reside en Pereira, una de las ciudades afectadas por el sismo. Sus allegados no logran contactarlo y piden ayuda.

El hombre que es buscado por su familia tras el terremoto en Colombia tenía planificado retornar próximamente a San Juan.

Una familia de la provincia de San Juan inició una búsqueda “desesperada ” para encontrar a Carlos Luis Cáceres , un ciudadano argentino de 69 años que desde hace cinco años vive en Colombia . El hombre se encontraba en la ciudad de Pereira cuando se registró el terremoto de magnitud 7.4 que causó decenas de muertos, cientos de heridos y graves daños estructurales.

El último intercambio de mensajes entre el hombre y su entorno se registró el sábado, dos días antes del sismo. Las dificultades para entablar comunicación se deben en gran parte a que la red telefónica en el país cafetero se encontraba colapsada e inhabilitada para el tráfico de llamadas.

La familia del sujeto oriundo del departamento Rivadavia temía que ante una evacuación por colapso estructural o un escenario de contingencia, no pudiera recordar los números de sus familiares para dar aviso sobre su paradero.

Cáceres vivió un tiempo prolongado en España antes de asentarse en suelo colombiano hace cinco años, y según medios sanjuaninos tenía planificado retornar a su provincia próximamente.

Una búsqueda complicada luego del terremoto

Con la finalidad de tener resultados positivos en la búsqueda, el círculo familiar difundió las características de la indumentaria con la que fue visto por última vez en su propiedad de Pereira-Dosquebradas. El hombre llevaba puesta una camiseta celeste y blanca de la Selección Argentina y portaba anteojos de sol colgados al cuello.

La familia volcó su pedido de ayuda a las redes sociales. "Estoy mirando todo el tiempo las redes y los noticieros de allá para ver si aunque sea él habla en algún lugar. Si está bien, puede llegar a aparecer en alguna transmisión”, manifestaron.

“Hasta ahora no tenemos nada y estamos desesperados desde que ocurrió todo esto", expresó con angustia Carla Cáceres, la hija del sujeto cuyo paradero era desconocido al menos hasta la madrugada de este martes.

Los rastreos permanecen enfocados en los sectores urbanos de Dosquebradas y Pereira, mientras los allegados en Argentina aguardan reportes oficiales de los organismos de emergencia colombianos.

Cómo fue y dónde se registró el terremoto en Colombia

El epicentro del trágico terremoto de 7,4 en Colombia se registró en el occidente del país. Ocurrió a una profundidad de 107 kilómetros.

Según informó el Servicio Geológico Colombiano, el evento sísmico se registró pasadas las 7:30 de la mañana del lunes y alcanzó su punto máximo en la localidad de San José del Palmar.

El sismo afectó a los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura, que han sufrido importantes daños, según ha indicado el organismo estatal encargado del control y la regulación de la aviación civil en el país.

Ante esta situación, luego de una reunión en la sala de crisis de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el flamante presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, declaró este lunes "desastre de carácter nacional".

El movimiento telúrico también fue percibido fuera de Colombia, en países como Ecuador y Panamá, donde también se produjeron evacuaciones. preventivas.