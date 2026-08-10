Alerta amarillo en Neuquén: Pino Hachado estará cerrado y hay rutas cortadas

El temporal mantiene complicadas las rutas de Neuquén. La Ruta 40 fue cortada y Vialidad Nacional exige cadenas para circular por los sectores habilitados.

Pino Hachado seguirá cerrado todo el día y hay más de 1.500 camiones a la espera para cruzar a Chile.

El comienzo de la semana encuentra a buena parte de las rutas de Neuquén bajo condiciones muy complicadas por la nieve, el hielo y el viento . La situación más crítica continúa en la zona cordillerana : el Paso Internacional Pino Hachado permanecerá cerrado durante toda la jornada, lo que prolonga la espera de más de 1.500 camiones que buscan cruzar hacia Chile.

Vialidad Nacional confirmó este lunes que el corredor de Pino Hachado se encuentra intransitable durante toda la jornada , debido a la acumulación de hielo y nieve sobre la calzada, el viento blanco y la baja adherencia.

A estas dificultades se suman otros riesgos en el camino, entre ellos la presencia de animales sueltos y la posibilidad de caída de piedras a la altura del kilómetro 48. Equipos viales permanecen trabajando en la zona, aunque por el momento no hay posibilidades de habilitar el tránsito.

La imposibilidad de cruzar hacia Chile mantiene además un importante operativo para contener a los transportistas que quedaron distribuidos en distintos puntos de la provincia.

Más de 1.500 camiones esperan poder avanzar

De acuerdo con el último relevamiento brindado el domingo por Defensa Civil de Neuquén, había 1.581 camiones detenidos en distintos puntos de la provincia, a la espera de que mejoren las condiciones y pueda restablecerse el tránsito internacional.

La gran cantidad de vehículos obligó durante los últimos días a distribuirlos en diferentes ciudades y playas de estacionamiento para evitar que todos avanzaran hacia la zona cordillerana.

Según el detalle informado, 460 camiones permanecían en Cutral Co, 304 en Las Lajas y 303 en Zapala. En el Alto Valle, entre Arroyito y Senillosa 195, en la ciudad de Neuquén 121 y en Añelo 30. Mientras que en el Paso Cardenal Samoré hay otros 200.

El cierre de Pino Hachado de este lunes implica que esos vehículos deberán continuar aguardando. La reapertura dependerá de la evolución del tiempo y, fundamentalmente, de que pueda garantizarse la seguridad en la calzada.

Corte total en la Ruta 40 entre La Salada y Buta Ranquil

Las complicaciones no se limitan a la zona de Pino Hachado. Vialidad Nacional informó un corte total de circulación en la Ruta Nacional 40 Norte, entre La Salada y Buta Ranquil. La interrupción rige hasta nuevo aviso y alcanza a todo tipo de vehículos.

En ese tramo se registra acumulación de hielo y nieve sobre la calzada, a lo que se suma viento blanco de hasta 80 kilómetros por hora, una combinación que reduce notablemente la visibilidad y vuelve peligroso cualquier intento de circulación.

Los equipos de Vialidad permanecen en el sector, pero deben esperar una mejora de las condiciones meteorológicas para iniciar las tareas de despeje de la ruta y distribución de fundentes. Por ese motivo, el organismo pidió evitar los desplazamientos por la zona salvo situaciones de necesidad o urgencia.

Cadenas obligatorias y extrema precaución en las rutas

El panorama adverso alcanza también a otros corredores nacionales de Neuquén. Vialidad Nacional emitió una advertencia general para quienes deban movilizarse por la provincia.

El organismo solicitó transitar con extrema precaución debido a la presencia de hielo y nieve en distintos sectores, viento blanco y condiciones climáticas adversas. Además, se estableció como condición para circular la portación obligatoria de cadenas físicas.

La recomendación es evitar especialmente los viajes durante la noche y la madrugada, cuando las bajas temperaturas favorecen la formación de hielo sobre el asfalto y resulta más difícil advertir los sectores resbaladizos.

También se pide mantener una velocidad reducida, aumentar la distancia con otros vehículos, evitar maniobras bruscas y consultar el estado de las rutas antes de iniciar cualquier viaje.

Con el Pino Hachado cerrado durante todo el lunes, la Ruta 40 interrumpida en el norte neuquino y numerosos sectores afectados por hielo, nieve y viento blanco, la jornada vuelve a presentarse compleja para quienes necesiten trasladarse por el interior provincial. La recomendación oficial es postergar los viajes que no sean indispensables y mantenerse atentos a las actualizaciones de Vialidad Nacional y los organismos provinciales.