Colapso en las rutas neuquinas: liberaron 150 camiones en el Paso Pino Hachado

El acceso funcionó este martes entra las 10 y las 18. Las autoridades monitorean el pronóstico de nevadas para definir la continuidad del operativo.

Más de 150 camiones fueron liberados este martes durante el día.

El operativo para descomprimir el tránsito de cargas en el Paso Internacional Pino Hachado continúa a contrarreloj. Este martes, luego de la reapertura parcial del corredor fronterizo, entre 140 y 150 camiones lograron cruzar hacia Chil e, aunque la logística deberá mantenerse durante varios días más debido a la gran cantidad de transportistas que todavía esperan su turno.

El director de Defensa Civil de Las Lajas, José Daniel Vergara , explicó que el paso fue habilitado a las 10 de la mañana y permaneció operativo hasta las 18, horario en el que volvió a cerrarse.

"Hoy pudimos liberar aproximadamente entre 140 y 150 camiones. En el predio quedaron 254 transportes y, a medida que fueron saliendo, recibimos prácticamente la misma cantidad proveniente de Zapala", indicó a LM Neuquén .

Además, señaló que el operativo continuará este miércoles si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Gentileza: Defensa Civil Las Lajas

Más de dos semanas de un operativo continuo

El dispositivo ya lleva 15 días de trabajo ininterrumpido y busca ordenar el importante flujo de camiones generado por el cierre del Paso Internacional Cristo Redentor, principal corredor para el transporte de cargas entre Argentina y Chile.

En Las Lajas funciona un predio especialmente acondicionado para albergar alrededor de 250 camiones, donde los transportistas esperan hasta recibir la autorización para continuar viaje.

Además de los vehículos que permanecen allí, siguen llegando unidades desde Zapala, Cutral Co, Plaza Huincul, Arroyito, Añelo y también desde el norte neuquino, por lo que la rotación es constante.

Defensa Civil reorganiza el tránsito pesado en toda la provincia

El operativo no solo se concentra en Las Lajas. El director provincial de Defensa Civil del Neuquén, Carlos Cruz, explicó que el trabajo de reorganización del transporte pesado continúa en distintos puntos de la provincia para evitar congestiones mientras permanezca restringido el tránsito internacional.

"Se está trabajando todavía en reorganizar. En Arroyito quedan menos de diez camiones. Estamos monitoreando también la situación en Plaza Huincul, Cutral Co, Zapala y Las Lajas", señaló a LM Neuquén durante la noche de este martes.

El funcionario indicó que el principal punto de concentración sigue siendo la localidad cordillerana.

"Las Lajas por lo general siempre está cerrando con 250 camiones, no se ha movido de esa cifra", afirmó. "Las Lajas por lo general siempre está cerrando con 250 camiones, no se ha movido de esa cifra", afirmó.

Cómo funciona el operativo en Las Lajas

Cada camionero que arriba al predio recibe un número de ingreso y debe registrarse mediante un código QR en un puesto policial.

Posteriormente, cuando el coordinador de Aduana informa la cantidad de transportes que podrán cruzar durante la jornada, los conductores son notificados por teléfono respetando estrictamente el orden de llegada.

Desde Defensa Civil remarcaron que este sistema permitió evitar conflictos entre los camioneros, muchos de los cuales llevan varios días esperando la reapertura del paso.

"Hay algunos que quieren salir antes, pero tenemos que hacer respetar el turno porque hay camioneros que llevan muchos días esperando", explicó Vergara. "Hay algunos que quieren salir antes, pero tenemos que hacer respetar el turno porque hay camioneros que llevan muchos días esperando", explicó Vergara.

El tiempo seguirá marcando el ritmo del operativo

Vergara advirtió que el desarrollo del operativo dependerá nuevamente de las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas.

"Vamos a continuar enviando camiones de acuerdo a lo que nos solicite el coordinador de Aduana, siempre dependiendo de los informes meteorológicos y de las condiciones del paso", señaló.

El funcionario recordó que todavía quedan camiones aguardando en distintos puntos de la provincia y que el trabajo continuará mientras persista el cierre del paso Cristo Redentor.

"Nos toca seguir trabajando varios días con los camiones. Esperemos que las condiciones meteorológicas nos ayuden", concluyó.