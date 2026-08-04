Día del Panadero: el sindicato saluda a quienes ejercen este noble oficio

El Sindicato de Panaderos de Río Negro y Neuquén saludó a todos sus afiliados, resaltó la importancia del oficio y recordó la realidad que atraviesa el sector.

Hoy, 4 de agosto, se celebra el Día del Panadero , una fecha que rinde homenaje al esfuerzo, la tradición y la pasión de quienes transforman ingredientes nobles en el alimento esencial en la mesa de cada familia argentina.

Desde el Unión del Personal de Panaderías y Afines de Río Negro y Neuquén , hacen extensivo el saludo a cada maestro artesano que mantiene vivo este oficio. Porque amasar no es solo mezclar harina, agua y calor; es dedicar horas de pie, cuidar cada preparación y regalar una sonrisa al cliente.

"El 4 de Agosto de cada año, se celebra en Argentina el DIA DEL PANADERO , en conmemoración de la creación del primer sindicato de obreros panaderos del País, fundado en el año 1887, ese día se constituyó la Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos, impulsada por los anarquistas Errico Malatea y Ettore Mattei, pioneros en la lucha por los derechos laborales y el movimiento obrero argentino.- En el año 1957 el Congreso de la Nación Argentina declaro oficialmente el 4 de agosto como el DIA DEL PANADERO" recordaron desde el Sindicato.

Cómo se encuentra el sector panadero

Sobre la realidad que atraviesa el sector, desde el gremio indicaron que "Río Negro y Neuquén atraviesan una situación que no escapa a la realidad del país, si bien los costos de las materias primas se fueron estabilizando, no así el de los servicios: luz, gas, impuestos y sobre todo los alquileres que se rigen por el IPC. – el problema del consumo esta, en que, los ingresos de los trabajadores siguen siendo bajos respecto al costo de la canasta familiar, y mas en nuestra zona, en donde el costo de vida supera ampliamente el de las Provincias del centro y norte del país".

Las gestiones que realiza el gremio

"Desde el Sindicato de panaderos de Río Negro y Neuquén, venimos realizando diferentes gestiones desde que asumimos en diciembre del 2023, me gustaría destacar las realizadas entre el año 2025 hasta ahora, entrega de kits escolares, ajuares de recién nacidos, convenio con la Obra Social Salud Total, control de los nuevos recibos de sueldos, relevamientos en todas las panaderías de Río Negro y Neuquén, y el asesoramiento laboral y gremial con cada afiliado/a , todo ello en resguardo de los derechos laborales de nuestros trabajadores" destacaron.

Además, recordaron que "es importante destacar que contamos con la Asesoría Letrada a Cargo de la Dra. Ailín Brito del Pino, y también remarcar el trabajo de nuestros inspectores laborales , que en conjunto con las Secretarias de Trabajo de Río Negro y del Neuquén vienen realizando Inspecciones en todas las Localidades de las dos Provincias" .

Por último, recordaron a los afiliados, que esta noche se realiza el sorteo del “DIA DEL PANADERO” por Lotería nacional nocturna, deseándole a todos mucha suerte y agradeciéndoles siempre por el trabajo encomiable que realizan cada día, llevando el pan a las mesas de todos los Argentinos.

¡¡FELIZ DÍA A TODOS LOS PANADEROS Y PANADERAS DE RÍO NEGRO Y NEUQUEN!!

Julio Cesar Palavecino, Secretario General y Comisión Directiva de UPPARNYN.