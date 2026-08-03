Caída de WhatsApp a nivel mundial: fallas en el envío de fotos, stickers y en WhatsApp Web

Miles de usuarios de WhatsApp en distintos países reportaron este lunes 3 de agosto una caída del servicio que afectó el funcionamiento de la aplicación de mensajería de Meta. Los principales inconvenientes estuvieron vinculados con el envío de fotos, stickers y otros archivos multimedia, aunque también hubo problemas para enviar mensajes y utilizar WhatsApp Web.

Los reportes comenzaron alrededor de las 18 (hora argentina) y se multiplicaron durante la tarde en plataformas de monitoreo como Downdetector. Si bien el servicio empezó a restablecerse de manera progresiva cerca de las 21, algunos usuarios continuaron experimentando fallas en distintas funciones.

La falla más visible fue la imposibilidad de enviar imágenes en los chats. Además, numerosos usuarios indicaron que tampoco podían compartir stickers, subir fotos a los estados o enviar otros archivos multimedia.

También se registraron inconvenientes para enviar y recibir mensajes, errores de conexión con el servidor e interrupciones en WhatsApp Web, lo que complicó el uso de la plataforma tanto en dispositivos móviles como en computadoras.

En Downdetector se multiplicaron los mensajes de usuarios afectados. Entre las quejas más repetidas aparecieron frases como: "WhatsApp no me permite enviar fotos ni stickers desde hace dos horas" y "No deja subir fotos al estado, ni siquiera enviarlas a otro chat".

Meta no explicó el origen de la falla

Hasta el momento, Meta no informó oficialmente cuál fue la causa técnica del inconveniente ni brindó un horario preciso para la normalización completa del servicio.

Sin embargo, según los reportes de usuarios, la aplicación comenzó a recuperar su funcionamiento de forma escalonada en distintos países durante la noche, aunque algunas funciones continuaron presentando inconvenientes de manera aislada.

Qué hacer si WhatsApp sigue con problemas

Ante este tipo de interrupciones, se recomienda verificar que la aplicación esté actualizada y comprobar que la conexión a internet funcione correctamente.

También puede resultar útil cerrar y volver a abrir la aplicación o reiniciar el dispositivo. No obstante, cuando se trata de una caída general del servicio, la solución definitiva depende de la normalización de los servidores de WhatsApp, por lo que solo resta esperar a que la empresa complete la recuperación del sistema.

Cómo eliminar caché y limpiar los canales, claves para liberar espacio

El caché es un sistema de almacenamiento temporal de alta velocidad que guarda copias de datos frecuentemente accedidos. Esto ayuda a un rápido ingreso, reduciendo la latencia y mejorando el rendimiento. Uno de los ejemplos más claros es la foto de perfil. En lugar de cargarla cada vez que se ingresa, el caché recurre a la copia almacenada para mostrarla a mayor velocidad.

Si no se borra periódicamente, irá ocupando cada vez más espacio, afectando el rendimiento del celular. Para eliminar el caché relacionado con WhatsApp, no es necesario ingresar a la aplicación, ya que es una función del teléfono. Por lo tanto, en Android, habrá que seguir estos pasos:

Entrar a los “ Ajustes ” del teléfono

” del teléfono Tocar “ Aplicaciones ”. Se exhibirán todas las aplicaciones instaladas

”. Se exhibirán todas las aplicaciones instaladas Buscar “ WhatsApp ”.

”. Ya dentro de las opciones correspondientes a la app de mensajería, seleccionar “ Almacenamiento ”

” Al ingresar, mostrará cuánto espacio ocupan los datos guardados por la aplicación

Tocar en “Eliminar caché”

Por otro lado, a la hora de liberar memoria, también hay que tener en cuenta a los canales de WhatsApp. En estos grupos se suelen compartir fotos, videos y GIFs con mucha frecuencia, algo que a la larga termina repercutiendo en el almacenamiento. Para eliminar los archivos de los canales, el procedimiento es muy similar al anterior:

Entrar a los “ Ajustes ” de WhatsApp.

” de WhatsApp. Seleccionar " Almacenamiento y datos ".

". Ingresar a “ Administrar almacenamiento ”.

”. Tocar donde dice “ Canales ”. A continuación mostrará los canales a los que el usuario pertenece.

”. A continuación mostrará los canales a los que el usuario pertenece. Accediendo a cada canal, abrirá una galería con todos los archivos compartidos en ese grupo.

compartidos en ese grupo. Se podrán seleccionar todos los archivos o algunos puntuales que se quieran eliminar.

Otros tips para liberar almacenamiento utilizado por WhatsApp

WhatsApp cuenta con varias opciones que permiten ahorrar espacio en los smartphones. Algunas de ellas son: