Macabro hallazgo en una obra en construcción: encontraron a una persona muerta

El triste descubrimiento ocurrió este viernes por la noche. En el lugar trabajó personal policial y del Ministerio Público Fiscal.

La situación fue alertada por los propietarios del lugar.

En la antesala de la llegada de agosto, un trágico hallazgo conmocionó a la comarca petrolera durante la noche del viernes, cuando un hombre mayor fue encontrado sin vida en el interior de una obra en construcción .

De acuerdo a la información recolectada, se trataría de una persona en situación de calle de unos 80 años que hace meses utilizaba el lugar como morada para refugiarse durante las frías madrugadas.

El macabro hallazgo ocurrió ayer en la localidad de Plaza Huincul , más precisamente en el barrio Altos del Sur. Un llamado a la policía alertó a los efectivos sobre la situación y rápidamente se activó un protocolo que demandó tareas conjuntas entre la fuerza de seguridad, la Justicia y personal de salud.

Cómo fue el hallazgo del cuerpo

LM Neuquén pudo conocer que el procedimiento policial comenzó alrededor de las 22 del viernes, cuando efectivos de la Comisaría Sexta de Plaza Huincul fueron convocados por personal del Comando Radioeléctrico hasta una obra ubicada en la intersección de las calles Lolog y Emilio Coni, en el barrio Altos del Sur.

En el lugar fueron recibidos por un hombre y una mujer, propietarios de la construcción, quienes explicaron que habían encontrado a un hombre aparentemente sin vida.

La pareja manifestó que autorizaban al hombre a permanecer en el inmueble desde hacía unos dos meses para resguardarse. Sin embargo, explicaron que desconocían la identidad.

Tras constatar que la persona no presentaba signos vitales, la policía solicitó la presencia del personal médico. Al arribar, la doctora de guardia del hospital local certificó el fallecimiento.

Qué dijo el personal de criminalística

Más tarde, se produjo el arribo de la División Criminalística y de la médica policial de turno, quienes realizaron las primeras pericias sobre el cuerpo.

Según la información brindada, los especialistas no encontraron signos de violencia ni indicios de criminalidad, por lo que, en principio, la investigación no detectó elementos que hicieran presumir la participación de terceros en la muerte.

La escena permaneció preservada mientras se desarrollaban las actuaciones ordenadas por la Fiscalía.

El segundo caso en menos de una semana

Por disposición de la fiscal interviniente Ana Mathieu, el lugar permaneció bajo resguardo mientras se realizaban tareas por parte del Registro Civil y la búsqueda de familiares para identificar al fallecido, ante la ausencia de documentación personal.

El hecho se produce a pocos días del hallazgo de una persona en situación de calle dentro de un cajero automático del banco ICBC, en pleno centro de Neuquén. Una realidad que, según aseguran, forma parte de la rutina cotidiana en la región.