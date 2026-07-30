Más de 50 mil vecinos ya votaron: extienden la elección del nuevo nombre de la Avenida Mosconi

La Municipalidad de Neuquén decidió ampliar el plazo para participar. El resultado se conocerá tras la apertura del sistema ante un escribano público.

Extienden el plazo para votar por la elección del nuevo nombre de la Avenida Mosconi.

La votación para elegir el nuevo nombre de la Avenida Mosconi continuará abierta hasta el 30 de agosto. La Municipalidad de Neuquén resolvió extender nuevamente el plazo debido a la importante participación de los vecinos: hasta el momento, ya se registraron más de 50 mil votos a través de la página web oficial.

La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, explicó que el objetivo es mantener abierta la consulta durante 90 días para sumar más opiniones y lograr que el nombre elegido tenga una mayor legitimidad.

“Cuando evaluamos la cantidad de votos y la participación de los vecinos y vecinas, entendemos que, si dejamos el proceso abierto un tiempo más, vamos a tener muchísimos más votos”, señaló la funcionaria en LU5 .

La consulta había comenzado durante junio y, en una primera instancia, se había extendido hasta el 31 de julio. Ahora, las autoridades municipales decidieron mantenerla durante todo agosto. Según indicó De Giovanetti, el 30 de ese mes será la fecha definitiva de cierre.

Claudio Espinoza

Cómo participar de la votación

Los interesados pueden ingresar a la página web de la Municipalidad de Neuquén. En el sector inferior del sitio aparece un acceso directo que invita a participar del proceso para designar el nombre de la nueva gran avenida.

Para votar es necesario completar algunos datos básicos: número de DNI, edad y código postal. Luego, cada persona puede seleccionar una de las propuestas disponibles o escribir una alternativa diferente.

La funcionaria destacó que el procedimiento es sencillo y que fue diseñado para facilitar la participación de la mayor cantidad posible de habitantes de la ciudad.

Las opciones propuestas son:

Gran Avenida Confluencia.

Gran Avenida Limay.

Gran Avenida Las Bardas.

Gran Avenida Ingeniero Enrique Mosconi.

Gran Avenida Pehuén.

Gran Avenida del Comahue.

Gran Avenida Federal.

Gran Avenida Patagonia.

Otra opción sugerida por el vecino.

En el caso de elegir una propuesta diferente, existe una restricción: no se pueden incluir nombres propios de personas vinculadas con la actividad política.

El resultado permanece en secreto

Desde el municipio aclararon que, mientras la votación continúe abierta, ni los funcionarios ni los responsables del sistema pueden conocer cuál de las opciones ocupa el primer lugar.

La Secretaría de Modernización solamente informa la cantidad total de participantes, pero no muestra cuántos votos recibió cada alternativa. Tampoco se pueden consultar los nombres agregados por los vecinos en el espacio destinado a nuevas propuestas.

El resultado recién se conocerá una vez que finalice el proceso. Ese día, un escribano público estará presente en la Secretaría de Modernización para supervisar la apertura del sistema y certificar los datos.

“Vamos a poder determinar la cantidad de votos de cada una de las opciones y también conocer todos los nombres que fue agregando la ciudadanía”, explicó De Giovanetti.

Claudio Espinoza

El procedimiento quedará registrado mediante un acta notarial. Ese documento será utilizado posteriormente como antecedente para elaborar el proyecto de ordenanza que deberá ser enviado al Concejo Deliberante.

Cuándo se anunciará el nombre ganador

La Municipalidad confirmó que el nombre elegido se dará a conocer el mismo día del cierre de la votación, una vez que el escribano haya verificado los resultados y se haya confeccionado el acta correspondiente.

De esta manera, el 30 de agosto finalizará el proceso participativo y se conocerá cuál fue la opción que recibió el mayor respaldo de la ciudadanía neuquina.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que la consulta busca involucrar directamente a los vecinos en una decisión relacionada con una de las obras viales más importantes de la capital. Según remarcaron, la transformación de la avenida tendrá un fuerte impacto en la circulación y en la conexión entre distintos sectores de Neuquén.