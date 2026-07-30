Gran gesto: se le quedó atascado el auto por el barro y fue rescatada por la Policía y los vecinos

Luego de las intensas lluvias, una conductora sufrió el percance durante la tarde del jueves en Valentina Sur.

Las intensas lluvias que afectaron a Neuquén durante los últimos días continúan dejando consecuencias en distintos sectores de la ciudad. Calles de tierra convertidas en barro, vehículos atascados y dificultades para circular forman parte del panorama que se repitió este jueves en varios barrios.

Uno de esos episodios ocurrió en Valentina Sur , donde una automovilista quedó varada luego de que su camioneta se encajara en el barro .

Gracias a un rápido trabajo conjunto entre efectivos de la Comisaría 44° y vecinos del sector, el vehículo pudo ser retirado y la conductora continuó su recorrido sin inconvenientes.

El vehículo quedó atrapado en una calle de barro

El hecho se registró alrededor de las 13:45 de este jueves sobre la calle El Dorado, donde una patrulla policial fue convocada para asistir a una vecina que no podía sacar su camioneta debido al estado del terreno.

Al llegar al lugar, los uniformados comprobaron que el vehículo había quedado completamente atascado en el barro, producto de las abundantes precipitaciones registradas en la capital neuquina.

Ante la imposibilidad de que la conductora resolviera la situación por sus propios medios, los efectivos coordinaron un operativo improvisado junto a vecinos del barrio.

Entre todos realizaron maniobras de empuje y asistencia hasta lograr destrabar el vehículo, que finalmente pudo retomar la marcha pocos minutos después.

La intervención permitió resolver rápidamente el inconveniente y evitó que la mujer permaneciera varada en una de las calles más afectadas por el barro.

Las secuelas del temporal siguen complicando la circulación

El rescate ocurrió en una jornada en la que distintos barrios de Neuquén continuaban sufriendo las consecuencias del temporal que dejó importantes acumulaciones de agua y barro.

Las calles de ripio fueron las más perjudicadas, dificultando la circulación de automóviles, el ingreso a viviendas y el tránsito del transporte público en diferentes sectores de la ciudad.

Desde la Policía del Neuquén destacaron el trabajo realizado por el personal de la Comisaría 44° y la colaboración de los vecinos, una acción solidaria que permitió asistir a la conductora y resolver el inconveniente en pocos minutos.

Maria Isabel Sanchez

Neuquén bajo el agua

Nueve días de lluvia casi sin descanso pusieron a prueba el sistema de drenaje de Neuquén. Durante la última noche cayeron 37 milímetros, una cantidad equivalente a más del 20% de todo lo que suele llover en la ciudad durante un año. El agua se acumuló en distintos sectores y obligó a desplegar un amplio operativo municipal.

El subsecretario de Protección Ciudadana y Ambiente, Francisco “Pancho” Baggio, aclaró que el operativo no estuvo solamente a cargo de Defensa Civil, sino que participaron diferentes áreas del municipio.

“Está Limpieza Urbana, Espacios Verdes y todo el equipo municipal. El intendente Mariano Gaido nos pidió que ante estas situaciones estemos en la calle y eso es lo que estamos haciendo”, señaló en diálogo con LU5.