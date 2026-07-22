Le frustraron la renovación del baño: compró sanitarios y grifería con tarjetas ajenas y terminó demorado

La maniobra fue descubierta tras una denuncia. La investigación permitió recuperar la mercadería valuada en más de $9,4 millones.

Un hombre terminó demorado en la ciudad de Neuquén luego de una investigación que permitió d esbaratar una maniobra de defraudación mediante el uso de tarjetas de crédito ajenas.

La Policía recuperó sanitarios, grifería, accesorios de baño, porcelanatos y otros materiales adquiridos de manera fraudulenta.

La causa por esta estafa provocó un perjuicio económico superior a 9,4 millones de pesos para una reconocida firma comercial de la capital provincial.

La investigación fue llevada adelante por el Departamento Delitos Económicos de la Dirección Delitos Neuquén a partir de la denuncia.

Una investigación y tres allanamientos

Según informó la Policía, la empresa detectó una serie de operaciones realizadas con datos de tarjetas de crédito cuyos titulares posteriormente desconocieron los consumos. Esa situación derivó en una denuncia que dio origen a la investigación judicial.

A partir del análisis de documentación comercial, registros fílmicos, dispositivos tecnológicos, entrevistas a testigos y tareas de inteligencia, los investigadores lograron identificar la modalidad utilizada, establecer la identidad de los presuntos involucrados y determinar los domicilios donde era almacenada la mercadería obtenida mediante las compras fraudulentas.

Con las pruebas reunidas y por disposición de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, este martes se realizaron tres allanamientos en distintos puntos de la ciudad de Neuquén.

Qué encontraron en los allanamientos

Durante los procedimientos, los efectivos recuperaron una importante cantidad de materiales pertenecientes a la empresa damnificada, entre ellos sanitarios, grifería, accesorios de baño, porcelanatos y otros productos para la renovación de viviendas.

Además, fueron secuestrados teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la investigación, que serán analizados para profundizar el avance de la causa.

En el marco de los operativos también fue demorado un hombre mayor de edad, quien quedó supeditado a la investigación judicial.

Desde la Policía destacaron que el trabajo permitió reconstruir el circuito utilizado para la recepción, distribución y ocultamiento de la mercadería adquirida de forma fraudulenta, lo que representó un avance significativo en el esclarecimiento del caso.

Cómo prevenir este tipo de estafas

Tras el procedimiento, la Dirección de Delitos recordó una serie de recomendaciones para evitar fraudes con tarjetas de crédito y débito.

Entre las principales medidas aconsejaron controlar periódicamente los movimientos de las cuentas, no compartir datos sensibles como el número de tarjeta, el código de seguridad o las claves por teléfono, mensajes o redes sociales, activar las notificaciones de consumos en las aplicaciones bancarias y denunciar de inmediato ante la entidad financiera y la Policía cualquier consumo desconocido o el uso indebido de datos financieros.