Brutal ataque a una mujer en la meseta, con piñas, patadas y cortes: la golpeó su expareja, quien tenía una perimetral

El hombre rompió la restricción y protagonizó una violenta golpiza, también contra su excuñada, a quien atacó con una picana. Ocurrió durante la final del Mundial.

El hombre atacó brutalmente a las dos hermanas con golpes de puño, patadas y con un objeto contundente que le provocó una lesión en la cabeza.

Una violenta agresión se registró el pasado domingo, horas antes del partido final de Argentina contra España, cuando dos hermanas denunciaron que fueron víctimas de una brutal golpiza a manos de la expareja de una de ellas. Primero, el hombre atacó a su ex con golpes de puño, patadas y le provocó una herida cortante en el cráneo; y horas más tarde a su hermana.

El ataque comenzó durante la mañana de domingo, cuando el agresor llegó en un estado de alteración a la vivienda familiar donde reside su ex pareja junto a su hijos pequeños, ubicada en el barrio El Jarrillal . Según relató la hermana de la víctima, el hombre ingresó directamente al patio de la casa y atacó a su hermana con golpes y un objeto contundente que le provocó una herida en la cabeza.

“Él llegó todo alterado sin control alguno, pasa directamente para el patio y ahí me gritó mi hermana: 'ayudame, ayudame, me pegó'. Y ahí la veo que mi hermana tenía la cabeza sangrando por un corte”, explicó Fernanda, hermana de la víctima, en diálogo con LM Neuquén.

El agresor fue identificado como E.J.C, la expareja de la hermana de Fernanda, quien prefirió resguardar su identidad para mayor protección. Según refirió, la mujer mantuvo una relación de pareja con el agresor, marcada por la violencia de género, el control y episodios reiterados de agresiones físicas y amenazas.

La hermana también sufrió un ataque a manos a E.J.C en el barrio Villa Ceferino.

Por esta razón, la mujer ya había radicado denuncias por violencia de género que le provocaron lesiones leves en cada uno de los ataques. El Juzgado de Familia de Neuquén ordenó una restricción perimetral de 100 metros de la vivienda ubicada en la zona de la Meseta, una medida cautelar que el agresor rompió para volver a atacar a su ex pareja.

El agresor atacó a su ex cuñada y le puso una picana en el pecho

Fernanda explicó que encontró a su hermana con la herida sangrante en la cabeza y registró las lesiones con su teléfono celular para sumarlas como pruebas en la denuncia. Más tarde, la mujer decidió llevarle la ropa al agresor para evitar que vuelva al domicilio. Sin embargo, ella misma fue víctima de otro violento ataque cuando acudió a una vivienda ubicada en Villa Ceferino para entregarle sus pertenencias.

Tras radicar la denuncia en la Comisaría Tercera, llegaron las amenazas y el ataque con piedras a la vivienda.

“Cuando pasó una hora, le dije a mi hermana que me de su ropa que yo se la llevaba para que no vuelva a la casa. Cuando llegué, le toqué bocina y le dije: 'acá tenés tu ropa'. Él enojadísimo, agarró dos piedras, me tiró una en la cabeza y otra en la espalda. Yo que me quedé inmóvil, no podía creer lo que estaba pasando”, expresó Fernanda.

“Se acercó con su cuerpo todo grande, me empezó a forcejear, me tiró de la moto, me dobló los dedos, me arrastró por el piso, me pegó piñas, patadas. En un momento agarró la picana que tenía en mi bolso y me la puso en el pecho mientras me decía: 'Te voy a matar, ahora cagaste, te voy a matar'”, indicó la víctima.

Durante la agresión, Fernanda explicó que llevaba una picana eléctrica de uso personal para protegerse, pero el artefacto cayó al suelo cuando era golpeada. El acusado se la arrebató y se la apoyó en el pecho para darle una descarga eléctrica, pero el dispositivo no funcionó. “No sé que pasó, por suerte no encendió porque la tenía puesta en mi pecho en la parte del corazón, si hubiera andado yo me iba a quedar en el piso nomás”, agregó.

Los hermanos del agresor realizaron un ataque con piedras en la vivienda del barrio El Jarillal.

Tras la violenta agresión, Fernanda logró levantarse y subirse a la moto para escapar del lugar. Regresó a la casa de su hermana y allí pidió ayuda por las lesiones que presentaba en el rostro y en una mano. Posteriormente, ambas hermanas radicaron la denuncia por agresiones físicas y amenazas en la Comisaría Tercera de Neuquén capital.

Horas después, la mujer relató que comenzaron las amenazas telefónicas. A raíz de la denuncia, un oficial de la Policía del Neuquén asistió al domicilio para realizar las primeras entrevistas para la ampliación de la presentación judicial y solicitar nuevas medidas cautelares.

No es la primera vez que la mujer sufre una agresión a manos de su ex pareja.

Tras la denuncia, llegaron las amenazas y el ataque a la vivienda

“Después empezaron las amenazas, diciendo que nos iban a matar. Cuando había un oficial en la casa, llegaron los hermanos y su cuñada a tirar piedras a la casa, rompieron todos los vidrios, estaban sus hijos, sus sobrinos, no les importó eso. Los nietos estaban llorando asustados, nunca se imaginaron que había un oficial adentro de la casa”.

La primera víctima de la agresión y ex pareja del atacante, tiene tres hijos en común, un niño de 10 años y dos nenas de 5 y 2 años. Los menores de edad estaban presentes al momento del brutal ataque a la vivienda, sin embargo no le importó los efectos de la violencia en sus propios hijos.

Fernanda sufrió una lesión en un dedo cuando E.J.C le dobló la mano.

Según el relato de Fernanda, el agente registró con una filmación el video de ataque a la vivienda, material que será incorporado como prueba de la investigación.

La mujer explicó que no es la primera vez que su hermana sufría hechos de violencia por parte de su ex pareja, explicó que existían denuncias previas por violencia de género y una medida de restricción de acercamiento vigente, medida cautelar que rompió para agredir a la víctima.

Tras las nuevas denuncias, la causa quedó en manos de la Comisaría Tercera, que avanza con la investigación del ataque y el episodio de amenazas posterior. Fernanda explicó que solicitaron restricciones de acercamiento para los familiares que perpetuaron el ataque a la vivienda y ampliar la medida cautelar de prohibición de acercamiento para el agresor.