De un local en el centro a seis sucursales: la historia de El Niño Feliz, la juguetería que marcó generaciones

Nació hace 29 años y se convirtió en la cadena más importante de Neuquén. Su crecimiento fue de la mano de una premisa: mantener viva la magia de jugar.

En una época en la que la tecnología, las pantallas y las compras online ocupan cada vez más espacio en la vida cotidiana, hay experiencias que permanecen intactas. Recorrer una juguetería junto a un hijo, un nieto, un sobrino o un familiar sigue siendo uno de esos momentos inolvidables.

La emoción de descubrir un juguete entre las góndolas, imaginar cómo será jugar con él y compartir esa elección en familia continúa siendo un recuerdo que perdura mucho después de salir del local.

Desde hace casi tres décadas, El Niño Feliz forma parte de esos atesorables momentos. La histórica cadena neuquina no solo creció junto a la ciudad, también acompañó la infancia de miles de familias.

Quienes alguna vez entraron de la mano de sus padres hoy regresan con sus propios hijos y, en muchos casos, con sus nietos, manteniendo viva una tradición que atraviesa generaciones.

Dentro del espacio, grandes y chicos pueden encontrar el juguete ideal para disfrutar en familia.

Una historia que comenzó en 1997

La historia de El Niño Feliz comenzó en el año 1997 con la apertura de su primera sucursal ubicada en la calle Perito Moreno 40, pleno centro de Neuquén. Ese local, que continúa funcionando hasta la actualidad, fue el punto de partida de un proyecto que crecería al ritmo de una ciudad en constante expansión.

Con el desarrollo de nuevos barrios y la llegada de los shoppings, decidieron ampliar su presencia. Así nació la segunda sucursal emplazada en el Portal Patagonia. Más tarde llegaron los locales de Mitre y Chubut, frente al Cenotafio; Diagonal España y Alderete; Alto Comahue y, recientemente, en octubre de 2025, la apertura de una nueva sucursal en Godoy 590, en el oeste neuquino.

Cada nuevo local respondió a una misma necesidad: acercar los juguetes a las familias neuquinas.

El Niño Feliz cuenta con seis locales en toda la ciudad capital.

Un lugar donde se crean recuerdos

En El Niño Feliz aseguran que una juguetería sigue siendo mucho más que un comercio. Cada día observan cómo los chicos se maravillan frente a los juguetes mientras los adultos reviven parte de su propia infancia acompañándolos a elegir ese regalo tan esperado.

Con el paso de los años, la empresa tuvo el privilegio de recibir a varias generaciones de una misma familia. Personas que alguna vez recorrieron sus pasillos junto a sus propios padres hoy vuelven con sus hijos o nietos, consolidando una relación construida sobre la confianza y el afecto.

"Esa confianza y ese cariño son el motor que nos impulsa a seguir creciendo", destacan. "Esa confianza y ese cariño son el motor que nos impulsa a seguir creciendo", destacan.

Cynthia Vázquez trabaja en El Niño Feliz desde hace más de 23 años.

Crecer junto a los clientes

Pocas personas conocen esta historia tan de cerca como Cynthia Vázquez, quien trabaja en El Niño Feliz desde hace más de 23 años. Ingresó a los 18 años y aseguró que su vida también quedó marcada por la juguetería.

"Primero venía a comprarles juguetes a mis hermanos, después a mis sobrinos y hoy a mis hijos" contó a LM Neuquén. "Primero venía a comprarles juguetes a mis hermanos, después a mis sobrinos y hoy a mis hijos" contó a LM Neuquén.

Al tiempo que remarco: "Es muy emocionante ver que muchas personas que antes llegaban con sus chicos ahora vuelven con sus nietos. Eso habla del vínculo que construimos con las familias",.

Para ella, el verdadero valor de una juguetería va mucho más allá de la venta.

"Nosotros impulsamos el juego convencional. Una bicicleta, una pelota o un juego de mesa ofrecen una experiencia completamente distinta a una pantalla. A través del juego los chicos desarrollan la creatividad, aprenden a compartir y también expresan sus emociones. Hay cosas que solamente pasan jugando", afirmó.

Además de Cynthia, dentro del espacio trabajan más vendedoras que a diario ayuda a cada visitante a encontrar la compra ideal.

Juguetes que atraviesan generaciones

Aunque cada año aparecen nuevas tendencias impulsadas por internet y las redes sociales, existen juguetes que nunca pierden vigencia.

Así lo explica Florencia Madrid, una de las encargadas de la sucursal de Perito Moreno, quien destaca que muchos clientes llegan buscando aquellos juegos con los que crecieron.

"Muchas veces viene un abuelo o un papá y nos dice: 'Yo jugaba con este cuando era chico'. Entonces les mostramos las nuevas versiones del Estanciero, Carrera de Mente o los clásicos juegos de mesa. Es muy lindo ver cómo quieren transmitirles esas experiencias a los más chicos", señaló.

Florencia Madrid forma parte de la sucursal de Perito Moreno.

A esos clásicos se suman las bicicletas, monopatines, bolitas, dados, cartas españolas, bingos y generalas, entre otros juguetes que siguen ocupando un lugar especial en la memoria de las familias neuquinas.

No se trata únicamente de encontrar el regalo perfecto, sino de compartir un momento entre padres, hijos, abuelos y familia. Un recorrido por los pasillos puede transformarse en una conversación, en una anécdota o en el recuerdo de un juguete que marcó una infancia.

Al mismo tiempo, la juguetería incorpora permanentemente las novedades que llegan para responder a las nuevas demandas de los chicos sin perder de vista el valor del juego tradicional.

"Es muy significativo ver llegar a familias enteras. Para nosotros eso es un orgullo enorme", resumió Florencia. "Es muy significativo ver llegar a familias enteras. Para nosotros eso es un orgullo enorme", resumió Florencia.

Cynthia y Florencia, destacan el valor de mantener viva la magia del juego.

Mantener viva la magia del juego

En un contexto donde la tecnología ocupa gran parte del tiempo libre, El Niño Feliz reafirma un compromiso que mantiene desde sus inicios: ofrecer juguetes que despierten la imaginación, fomenten el aprendizaje y fortalezcan los vínculos familiares.

La premisa es sencilla: jugar sigue siendo una de las formas más valiosas de compartir tiempo de calidad. “Porque un juguete no solo entretiene, también invita a crear, imaginar, resolver desafíos y construir recuerdos junto a quienes más queremos”, remarcan.

El Niño Feliz busca ofrecer juguetes que despierten la imaginación, fomenten el aprendizaje y fortalezcan los vínculos familiares.

“Jugaciones” para volver a jugar

En estas “jugaciones” de invierno, como la empresa eligió llamar a las vacaciones, prepararon distintas propuestas para recibir a las familias. A lo largo de esta semana, habrá talleres y actividades que serán anunciados a través de sus redes sociales (@elninofeliznqn).

Además, cuentan conpromociones especiales de tres cuotas sin interés con tarjetas bancarizadas y 15% de descuento en compras en efectivo.

Otra de las sucursales de la cadena, ubicada en Mitre y Chubut, frente al Cenotafio.

Desde la empresa aprovecharon la ocasión para agradecer a quienes los siguen eligiendo desde hace casi tres décadas.

"Gracias por permitirnos ser parte de tantos momentos felices y por demostrar que, a pesar del paso del tiempo, la ilusión de entrar a una juguetería sigue tan viva como siempre", expresaron. "Gracias por permitirnos ser parte de tantos momentos felices y por demostrar que, a pesar del paso del tiempo, la ilusión de entrar a una juguetería sigue tan viva como siempre", expresaron.

En El Niño Feliz están convencidos de que cada visita deja un recuerdo inolvidable y de que la magia del juego sigue siendo el mejor regalo para compartir en familia.