Alerta en las rutas de Neuquén: el estado del tránsito con fuertes nevadas que continúan en la provincia

Carlos Cruz brindó un panorama detallado sobre la compleja situación vial en la provincia de Neuquén debido a las condiciones climáticas invernales. Hay alerta del SMN.

El director provincial de Protección Civil, Carlos Cruz , brindó un panorama detallado sobre la compleja situación vial en la provincia de Neuquén debido a las intensas nevadas en la zona cordillerana. El paso internacional Pino Hachado permanece cerrado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió, para este martes, alerta amarilla por nieve para las siguientes zonas: Cordillera de Aluminé - Cordillera de Chos Malal - Cordillera de Loncopué - Cordillera de Minas - Cordillera de Picunches - Cordillera de Ñorquín - Los Lagos - Cordillera de Huiliches - Cordillera de Lácar - Sur de Aluminé.

En una entrevista con La Red, el funcionario advirtió sobre la falta de preparación de los conductores y los riesgos de circular sin los elementos de seguridad adecuados en una semana donde se esperan nuevas nevadas y temperaturas extremas.

Durante la jornada del lunes, los equipos de emergencia debieron asistir a 12 vehículos en la Ruta Provincial 13, en el tramo que une Primeros Pinos con Villa Pehuenia. Según Cruz, el principal problema no fue solo el clima, sino la negligencia. "Personas que principalmente no contaban con cadenas o las que contaban no sabían colocarlas", indicó.

El operativo de rescate demandó seis horas de trabajo.

El funcionario destacó que existe un "mix" entre turistas y residentes locales. Mientras que los visitantes suelen tener problemas con vehículos alquilados que no poseen el equipamiento correcto, los locales suelen caer en el exceso de confianza. "Gente de la zona que queda varada nos dice: 'No, pasa que hace muchos años que manejo por acá, yo me conozco la ruta'. Pasa por ahí por el exceso de confianza", aseguró.

Uno de los puntos más críticos señalados por Cruz fue el desprecio por las señalizaciones de seguridad, particularmente en la Ruta 13, donde la barrera ha sido vandalizada repetidamente. Cruz lamentó que "se ha puesto candado y la siniestran" para pasar a pesar de la prohibición. Al respecto, fue tajante sobre las consecuencias legales de estas acciones: "Si hablamos de la barrera y de la gente que rompe candados, ya ahí hay casi un delito más que una contravención". Actualmente, se aplican multas a través de la Policía de Neuquén por desacatar órdenes de tránsito o circular por rutas intransitables.

Recomendaciones clave

Ante la consulta sobre alternativas como la "cadena líquida" en aerosol, el director de Protección Civil fue contundente: "La cadena que sirve y es específica para lo que se busca es la cadena física de metal. No hay otro producto que pueda realizar ese tipo de despeje". En este sentido, explicó que el hierro es necesario para romper el hielo y obtener tracción, mientras que los aerosoles apenas sirven para el calzado personal al bajar del vehículo.

Además, Cruz brindó consejos fundamentales para quienes deban viajar: reducir la velocidad a la mitad de lo permitido para mantener la maniobrabilidad, consultar el estado de rutas y el pronóstico meteorológico antes de salir; y no solo portar las cadenas obligatorias, sino saber colocarlas y verificar que sean del rodado correcto para el vehículo.

Vialidad Nacional

Pronóstico y estado actual de rutas

Las rutas de la provincia se encuentran actualmente transitables con extrema precaución, con presencia de bancos de niebla espesos en la Ruta 237, Siete Lagos, Ruta 40 (tramo San Ignacio-Zapala), 46 y 13. En estas últimas dos, también se registra presencia de hielo. El paso internacional Pino Hachado permanece cerrado.

Se espera que las condiciones empeoren con el ingreso de neviscas y lluvias desde el norte, extendiéndose el martes y miércoles hacia el área centro (Zapala, Las Lajas, Cutral Co). Las temperaturas ya han rozado los -7 grados en el interior provincial y se mantendrán bajas, con ráfagas de viento patagónico de hasta 70 km/h.

Ante cualquier emergencia, se recordó a la población los números de contacto: 100 (Bomberos), 101 (Policía), 103 (Defensa Civil) y 107 (Salud).