Señal del triángulo rojo invertido en fondo amarillo y un número: qué significa y por qué es muy importante

Esta señal pertenece al grupo de las preventivas. Qué busca comunicar y los riesgos de no respetarla.
Conocer el significado de una señal de tránsito es de vital importancia para la seguridad vial. Sin embargo, no es algo que se cumpla en todos los conductores. Muchos de ellos, no entienden el sentido de varias de las señalizaciones que aparecen en rutas y caminos de toda la Argentina.
Una de las más ignoradas es señal P.33, denominada “Proximidad de señal restrictiva” y visualmente representada como un triángulo equilátero invertido con borde rojo sobre un fondo amarillo y, en la parte superior del triángulo o inmediatamente encima, un número que indica una distancia en metros.
Qué significa la señal de tránsito P.33 y qué busca comunicar
Esta señal, que pertenece al grupo de las preventivas, advierte a los conductores de que se aproximan a una señal de carácter restrictivo, como por ejemplo prohibiciones o limitaciones, y que deben prepararse para respetarla.
La combinación del triángulo invertido y el color amarillo la convierte en una señal de alto nivel de atención: el triángulo invertido remite a la idea de prioridad de atención y el amarillo enfatiza la precaución preventiva.
La P.33 no impone la restricción por sí misma; su función es advertir que, a cierta distancia, habrá una señal que sí impone una norma, como puede ser límite de velocidad, prohibición de giro, prohibición de adelantamiento, paso obligado, o stop/ceda el paso.
El número sobre la señal especifica la distancia aproximada restante hasta la señal restrictiva real. Esta información permite al conductor ajustar su velocidad y posición con antelación. Según la señal restrictiva que anuncie, el conductor debe prepararse para frenar, cambiar de carril, no adelantar, o realizar otra acción obligatoria.
Dónde suele estar ubicada en rutas y caminos
- En vías de acercamiento a intersecciones: es común ver la P.33 antes de semáforos que tienen una señal restrictiva asociada, pasos a nivel, o cruces con regulaciones estrictas.
- Antes de zonas de obras o de desvíos temporales: cuando se colocan restricciones provisionales (reducción de velocidad o prohibición de acceso), la P.33 avisa con antelación para que los conductores reduzcan la velocidad con tiempo suficiente.
- En carreteras rurales o autopistas: se utiliza para advertir sobre límites de velocidad nuevos, restricciones de adelantamiento o señalizaciones específicas que aparecen a menor distancia en tramos de alta velocidad.
- En áreas urbanas con reducción de carriles: cuando un tramo reduce carriles o impone restricciones de giro próximas, la P.33 se ubica en el borde del corredor de circulación a una distancia que permita efectuar la maniobra segura.
- En accesos a zonas con regulaciones especiales: por ejemplo, entradas a centros históricos, zonas peatonales, o áreas con paso restringido a cierto tipo de vehículos; la P.33 avisa que pronto se encontrará una señal que limita el acceso.
Cuáles son los riesgos de no obedecerla
- Reacción insuficiente y sin margen de seguridad: ignorar la P.33 puede llevar a que el conductor no reduzca velocidad o no se coloque en el carril correcto con anticipación. En tramos de alta velocidad, la diferencia entre reaccionar a tiempo o hacerlo tarde puede ser crítica y resultar en frenadas bruscas o maniobras peligrosas.
- Colisiones por alcance: si la señal restrictiva que sigue obliga a reducir la velocidad, los vehículos que no anticiparon el cambio pueden chocar por alcance contra los que sí frenaron.
- Infracciones y sanciones: la P.33 advierte de una prohibición o limitación inminente. No atenderla implica una mayor probabilidad de cometer la infracción una vez que se alcanza la señal restrictiva, con la consecuente multa o pérdida de puntos de la licencia.
- Obstaculización del tráfico y riesgo para usuarios vulnerables: no prepararse para una restricción que obliga a ceder paso o a detenerse puede provocar atascos en intersecciones y pone en riesgo a peatones, ciclistas y personal de obras que confían en que los conductores cumplirán las señales.
- Mayor severidad en zonas de trabajo o escolares: cuando la P.33 anuncia restricciones en zonas de obras o escolares, desobedecerla incrementa el riesgo de atropellos, accidentes con operarios y daños materiales en entornos sensibles.
- Pérdida de control en maniobras de última hora: intentar corregir la trayectoria o frenar bruscamente al percatarse tardíamente de la señal restrictiva puede causar pérdida de control, salida de la calzada o colisiones laterales.
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