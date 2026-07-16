Señal del triángulo rojo invertido en fondo amarillo y un número: qué significa y por qué es muy importante

Esta señal pertenece al grupo de las preventivas . Qué busca comunicar y los riesgos de no respetarla.

Conocer el significado de una señal de tránsito es de vital importancia para la seguridad vial. Sin embargo, no es algo que se cumpla en todos los conductores. Muchos de ellos, no entienden el sentido de varias de las señalizaciones que aparecen en rutas y caminos de toda la Argentina .

Una de las más ignoradas es señal P.33 , denominada “Proximidad de señal restrictiva” y visualmente representada como un triángulo equilátero invertido con borde rojo sobre un fondo amarillo y, en la parte superior del triángulo o inmediatamente encima, un número que indica una distancia en metros.

Esta señal, que pertenece al grupo de las preventivas , advierte a los conductores de que se aproximan a una señal de carácter restrictivo , como por ejemplo prohibiciones o limitaciones, y que deben prepararse para respetarla .

La combinación del triángulo invertido y el color amarillo la convierte en una señal de alto nivel de atención: el triángulo invertido remite a la idea de prioridad de atención y el amarillo enfatiza la precaución preventiva.

La P.33 marca la distancia en la que habrá una señal restrictiva.

La P.33 no impone la restricción por sí misma; su función es advertir que, a cierta distancia, habrá una señal que sí impone una norma, como puede ser límite de velocidad, prohibición de giro, prohibición de adelantamiento, paso obligado, o stop/ceda el paso.

El número sobre la señal especifica la distancia aproximada restante hasta la señal restrictiva real. Esta información permite al conductor ajustar su velocidad y posición con antelación. Según la señal restrictiva que anuncie, el conductor debe prepararse para frenar, cambiar de carril, no adelantar, o realizar otra acción obligatoria.

Dónde suele estar ubicada en rutas y caminos

En vías de acercamiento a intersecciones: es común ver la P.33 antes de semáforos que tienen una señal restrictiva asociada, pasos a nivel, o cruces con regulaciones estrictas.

es común ver la P.33 antes de semáforos que tienen una señal restrictiva asociada, pasos a nivel, o cruces con regulaciones estrictas. Antes de zonas de obras o de desvíos temporales: cuando se colocan restricciones provisionales (reducción de velocidad o prohibición de acceso), la P.33 avisa con antelación para que los conductores reduzcan la velocidad con tiempo suficiente.

cuando se colocan restricciones provisionales (reducción de velocidad o prohibición de acceso), la P.33 avisa con antelación para que los conductores reduzcan la velocidad con tiempo suficiente. En carreteras rurales o autopistas: se utiliza para advertir sobre límites de velocidad nuevos, restricciones de adelantamiento o señalizaciones específicas que aparecen a menor distancia en tramos de alta velocidad.

se utiliza para advertir sobre límites de velocidad nuevos, restricciones de adelantamiento o señalizaciones específicas que aparecen a menor distancia en tramos de alta velocidad. En áreas urbanas con reducción de carriles: cuando un tramo reduce carriles o impone restricciones de giro próximas, la P.33 se ubica en el borde del corredor de circulación a una distancia que permita efectuar la maniobra segura.

cuando un tramo reduce carriles o impone restricciones de giro próximas, la P.33 se ubica en el borde del corredor de circulación a una distancia que permita efectuar la maniobra segura. En accesos a zonas con regulaciones especiales: por ejemplo, entradas a centros históricos, zonas peatonales, o áreas con paso restringido a cierto tipo de vehículos; la P.33 avisa que pronto se encontrará una señal que limita el acceso.

Así son las señales de tránsito preventivas.

Cuáles son los riesgos de no obedecerla