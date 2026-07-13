Tránsito: por qué es importante saber qué significa el signo de exclamación dentro de un triángulo rojo

Aunque no es de las más frecuentes, tiene un rol clave para la seguridad via l. Su función, dónde se la utiliza y los riesgos de no respetarla.

Tránsito: señal con un signo de exclamación dentro de un triángulo rojo

Las señales de tránsito cumplen una función clave para la seguridad vial . Sin embargo, muchos conductores desconocen el significado de varias de estas señalizaciones, lo que representa un grave peligro a la hora de recorrer rutas y caminos de la Argentina.

Una de las señales, que no es de las más vistas , suele generar dudas en quienes se la topan por primera vez. Se trata de la P6 , graficada con un triángulo rojo con un signo de exclamación negro en el centro . Su presencia es muy importante, ya que anticipa situaciones de riesgo.

La P6 con un signo de exclamación encerrado por un triángulo rojo forma parte de las señales de prevención y su objetivo es anticipar un riesgo. Esta señal vertical indica la presencia de un peligro cuya naturaleza específica no está señalizada allí mismo. Es un llamado a la atención y a reducir la velocidad hasta comprobar la situación.

La señal P6 busca llamar la atención ante un posible peligro más adelante.

Suele colocarse antes de tramos con riesgos variables o temporales, como aproximaciones a obras viales, pasos peatonales poco visibles, intersecciones complejas sin señalización clara, zonas con deslizamientos de tierra, curvas peligrosas sin cartel específico, o en accesos a áreas donde el riesgo depende de condiciones momentáneas, como por ejemplo inundaciones, presencia de maquinaria o disminución de la visibilidad. También se usa en vías secundarias donde no hay una señal más detallada disponible.

La señal no describe una maniobra obligatoria concreta, pero exige precaución elevada. Para los conductores significa reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguimiento, observar la calzada y los márgenes, y estar preparados para detenerse si es necesario. Para peatones invita a cruzar con cautela y a evitar zonas de paso si hay señales complementarias.

Dónde suele ubicarse

Esta señal aparece en contextos variados, muchas veces por la propia naturaleza imprecisa del riesgo que advierte. Entre sus ubicaciones más comunes figuran:

Accesos a obras viales temporales: cuando hay trabajos en la calzada (excavaciones, presencia de maquinaria, desvíos) y no hay una señal específica para cada peligro parcial.

cuando hay trabajos en la calzada (excavaciones, presencia de maquinaria, desvíos) y no hay una señal específica para cada peligro parcial. Tramos con riesgos variables o temporales: zonas propensas a inundaciones, desprendimientos de rocas después de lluvias intensas, acumulación de hielo o barro.

zonas propensas a inundaciones, desprendimientos de rocas después de lluvias intensas, acumulación de hielo o barro. Intersecciones complejas sin señalización definitiva: cruces rurales sin semáforos o sin buena visibilidad, donde el riesgo depende de la situación particular (vehículos que suelen circular a alta velocidad, giros inesperados).

cruces rurales sin semáforos o sin buena visibilidad, donde el riesgo depende de la situación particular (vehículos que suelen circular a alta velocidad, giros inesperados). Aproximaciones a pasos peatonales poco visibles o con mucho tránsito peatonal ocasional: colegios, mercados, paradas de ómnibus donde el cruce de personas es frecuente.

o con mucho tránsito peatonal ocasional: colegios, mercados, paradas de ómnibus donde el cruce de personas es frecuente. Zonas con baja visibilidad por condiciones naturales: curvas en pendientes, túneles cortos, tramos con bancos de niebla recurrentes.

por condiciones naturales: curvas en pendientes, túneles cortos, tramos con bancos de niebla recurrentes. Vías secundarias o caminos vecinales donde no fue posible colocar placas específicas para cada riesgo detectable.

donde no fue posible colocar placas específicas para cada riesgo detectable. Entradas a áreas donde el peligro depende de la actividad (plataformas portuarias, campos con maquinaria agrícola, accesos a canteras).

La señal P6 está graficada con un triángulo rojo con un signo de exclamación negro en el centro.

Cuáles son los riesgos de desobedecer la señal P6

Ignorar la señal de exclamación puede tener consecuencias graves. Al no reducir la velocidad ni aumentar la atención, se pierde tiempo de reacción ante situaciones imprevistas, lo que incrementa la probabilidad de accidentes, especialmente en rutas donde las velocidades suelen ser más altas.

No respetar este tipo de advertencias puede aumentar el riesgo de accidentes. Por eso, cuando aparece una señal triangular con un signo de admiración en el centro, la recomendación es simple: reducir la velocidad, observar el entorno y estar preparado para cualquier situación en el camino.

Los distintos tipos de señales de tránsito y sus objetivos

El sistema de señalización vial está dividido en categorías. Las principales son:

Preventivas: alertan sobre condiciones o situaciones próximas que requieren precaución (curvas, intersecciones, estrechamientos, paso de peatones). Suelen ser triangulares con fondo amarillo o blanco, según la normativa local. Su función es anticipar un riesgo.

Así son las señales preventivas, entre las que se encuentra la P6.